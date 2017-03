Vorstellung des iPad Pro mit 10,5 Zoll im kommenden Monat?

iPad Pro 10,5 mit neuem Design

Wegfall des iPad Pro 9,7

Letzte Woche hat Apple die ersten Produkt-Aktualisierungen des Jahres vorgenommen. Da diese eher klein ausfielen, wurde keine Keynote abgehalten. Stattdessen erschienen die Produkte inklusive mehrerer Pressemitteilungen auf der Webseite des Konzerns. Unter den Neuvorstellungen befand sich auch ein neues iPad, welches für das untere Preissegment gestaltet wurde und sich äußerlich am iPad Air erster Generation orientierte.Jedoch wurden keine neuen iPad-Pro-Modelle vorgestellt, obwohl auch diese "überfällig" sind. Die neuen Modelle zeigten sich seit Januar allerdings bereits in den Metadaten von Webseitenbetreibern und App-Entwicklern. Nachdem es nun auch Hinweise gibt, die darauf hindeuten, dass die Produktion des Modells mit 10,5 Zoll bereits angelaufen ist, glaubt ein Analyst an eine Vorstellung im kommenden Monat. Ob Apple diesen Zeitplan halten kann, ist ungewiss. Bisher deutet allerdings wenig auf eine baldige Produktpräsentation hin.So häufen sich kurz vor Produktpräsentationen meist Meldungen über Komponenten, die möglicherweise in den neuen Produkten verbaut werden. Dies ist bis zum aktuellen Zeitpunkt Bei den neuen iPads nicht der Fall gewesen. Zudem sprechen die Produktaktualisierungen der vergangenen Woche gegen eine baldige Keynote, da Apple beide Ereignisse hätte kombinieren können. Sollte eine Vorstellung der neuen iPad Pro trotzdem im April stattfinden, so wird sich die Anzahl der Hinweise hierauf in den nächsten Wochen verdichten.Für das iPad Pro 10,5 wird allgemein mit einem nahezu randlosen Bildschirm gerechnet. Weiter soll das Gerät designtechnisch dem kommenden iPhone 8 ähneln. Zudem könnte Apple die Kameras und Lautsprecher signifikant verbessern.Den bekanntgewordenen Metadaten zufolge, ergibt sich folgendes Szenario für die mögliche Produktaktualisierung: Apple könnte neben dem iPad Pro mit 10,5 Zoll auch die Variante mit 12,9 Zoll aktualisieren. Beide Modelle werden wieder optional mit LTE-Modul erhältlich sein. Von einer verbesserten Version des iPad Pro mit 9,7 Zoll ist aktuell nichts bekannt.Weiterführende Links: