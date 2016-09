Top-Highlight: Nubert frischt nuPro-Aktivlautsprecherserie auf (mit Umfrage)

Kompakt

Marke Nubert Bezeichnung nuPro-Serie Art Aktivlautsprecher Empf. Preis (€) 285-585 / St. Verfügbarkeit sofort

Gut zweieinhalb Jahre ist es nun schon her, als in Rewind Ausgabe 417 der kompakte Aktivlautsprecher Nubert nuPro A-100 seine Qualitäten im Praxistest unter Beweis gestellt hat. Tatsächlich halte ich die kleine Nubert bis heute für einen der besten Desktop-Lautsprecher dieser Preisklasse, den der Markt zu bieten hat. Dementsprechend positiv fiel das Fazit aus: Die Lautsprecher sind toll verarbeitet, wirken in Natura sehr edel, haben eine moderne, leistungsstarke, sehr rauscharme Elektronik mit toller DSP-Abstimmung und klingen am Desktop einfach fantastisch, auch wenn sie nicht die holografische Präzision von Lautsprechern wie den KEF X300A oder gar LS50 erreichen.Im Laufe des Tests sind mir die A-100 richtig ans Herz gewachsen. Mit der größeren A-200 ist mutmaßlich noch einiges mehr an "Bumms" aus dem Tieftonkeller zu erwarten. Allerdings für 120 Euro mehr (pro Paar) und auf Kosten der Optik auf dem Schreibtisch. Von den nochmals größeren A-300 ganz zu schweigen, die man wohl besser für eine Wohnraumaufstellung in Betracht ziehen sollte.Das Klang-/Preis-/Leistungsverhältnis der A-100 lässt nur ein Urteil zu: Absolutes Highlight!Gutes muss man nicht ständig verändern oder erneuern. Und so geht Nubert mit der Neuauflage der Aktivlautsprecher auch sehr behutsam vor. Die Kompaktmodelle A-100, A-200 und A-300 sowie das speziell für Fernseher entworfene Stereoboard nuPro AS-250 sind in Kürze in einer neuen Revision mit einfacherer Wireless-Anbindung und komfortablerer Fernbedienung erhältlich.Äußerlich unterscheidet sich die nun vorgestellte zweite Auflage nur in einem Punkt von der 2013 eingeführten Vorgängergeneration: Auf der Rückseite findet sich zusätzlich zu den bisherigen analogen und digitalen Anschlüssen ein USB-Versorgungsausgang. Dieser eignet sich primär zum Anschluss optionaler Drahtlosadapter, über die sich die nuPro-Lautsprecher mit praktisch allen modernen Wireless-Standards verständigen können, angefangen bei Apples Airplay bis hin zu Sonos‘ gleichnamigem Musiknetzwerk.Eine weitere Neuerung ist die optimierte Fernbedienung, die bisher nur den beiden nuPro-Flaggschiffen A-500 und A-700 beilag. Sie soll im Vergleich zum Vorgängermodell griffiger sein und ein handfreundlicheres Gehäuse bieten, sowie besser definierte Druckpunkte haben und eine insgesamt höherwertige Anmutung ausstrahlen. Zusätzlich hat Nubert der neuen nuPro-Baureihe ein kleines Software-Update spendiert, das nun unter anderem auch ein Deaktivieren der automatischen Eingangspegelung (Auto Gain) erlaubt.Die Preise im Detail:Die Neuauflage der nuPro-Serie ist ein guter Anlass, sich mal das eine Nummer größere Modell A-200 anzuhören. Ein Testpärchen ist unterwegs. Und wie es der Zufall will, ist gerade ein neuer Herausforderer mit ähnlichen Leistungsmerkmalen und zu einem vergleichbaren Preis eingetroffen. Also wird es in Kürze einen Vergleichstest geben. – Dranbleiben!