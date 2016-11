Telekom-Aktion: iPhone 6s für 1 Euro

iPhone 6s 32 GB

Anlässlich des gestrigen Cyber Monday hat die Deutsche Telekom eine Sonderaktion für das iPhone 6s aufgelegt (Telekom: ). Die zweitjüngste Smartphone-Generation von Apple ist für zwei Wochen in Kombination mit einem der MagentaMobil-Tarife für bis zu 148,95 Euro weniger als üblich zu haben. Das Angebot gilt allerdings nur online, nur für private Neukunden und nicht für Zweitkarten.Normalerweise reicht der günstigste Tarif MagentaMobil S mit 1 GB Highspeed-Volumen und Flatrate für Anrufe und SMS nicht aus, um ein Top-Smartphone für den berühmten symbolischen Euro zu erhalten. Doch während der jetzigen Aktion gibt es das iPhone 6s mit 32 GB in allen vier Farben (Spacegrau, Silber, Gold, Roségold) zu genau diesem Preis. Zusätzlich gewährt die Telekom bei Online-Bestellungen zwei Jahre lang 10 Prozent auf die Monatsgebühr, die sich deswegen bei dem kleinsten Vertrag auf 49,46 Euro beläuft. Natürlich kostet das 32 GB iPhone 6s auch in den größeren Verträgen MagentaMobil M (3 GB Volumen - 58,45 Euro/Monat), MagentaMobil L (6 GB Volumen - 67,45 Euro/Monat) und MagentaMobil L+ (10 GB Volumen - 89,95 Euro/Monat) nur einen Euro.Die Aktion endet allerdings nicht beim speicherkleinsten iPhone 6s. Auch die Version mit 128 GB ist zu deutlichen reduzierten Gerätepreisen zu haben. Mit dem kleinsten Vertrag MagentaMobil S verringert sich der einmalige Gerätepreis etwa auf 149,95 Euro. In Kombination mit MagentaMobil M kostet es nur noch 49,95 Euro und bei den beiden größten Magenta-Verträgen schlägt auch das teurere iPhone 6s nur mit einem Euro zu Buche.Wer sich nun als Neukunde für ein iPhone 6s bei der Telekom entscheidet, muss für die 32-GB-Variante eine Lieferzeit von ein bis zwei Wochen einplanen. Das größere 128-GB-Modell dürfte dagegen bereits drei bis fünf Tage nach Vertragsabschluss bereitstehen. Die Sonderaktion läuft noch bis übernächsten Sonntag, also bis zum 11. Dezember 2016. Das physisch größere iPhone 6s Plus ist leider nicht Teil der Sonderaktion.Auch das aktuelle iPhone 7 findet sich im Angebot der Deutschen Telekom ( ). Das günstigste Modell, also die 4,7''-Variante mit 32 GB Speicherkapazität, lässt sich für 99,95 Euro Gerätepreis zum kleinsten Tarif MagentaMobil S hinzubestellen.Weiterführende Links: