Sonderangebot: iPad mini 4 für 379 Euro

Bei Cyberport können Freunde kleinerer Tablets heute günstiger zuschlagen. Das iPad mini 4 WiFi + Cellular 16 GB in Silber kostet dort im Rahmen des »CyberSale Amazing Tuesday« 40 Euro weniger und landet bei einem Endpreis 379 Euro (Zum Store: ). Für andere Spezifikationen des aktuellen iPad mini gilt der Rabatt leider nicht.Wer auf den Kaufen-Knopf drückt, sollte sich nicht wundern, dass dort zunächst ein Preis von 419 Euro auftaucht. Der 40-Euro-Rabatt wird am Ende der Rechnung abgezogen, was zu dem angegebenen Endpreis führt. Bei Standardversand fallen außerdem keine Versandkosten an. Optional lässt sich der zweijährige Hardwareschutz AppleCare+ für 99 Euro Aufpreis mitbestellen. Das Angebot ist mengenmäßig auf 50 Exemplare limitiert. Der rabattierte Preis gilt, solange der Vorrat reicht oder bis morgen früh um 9 Uhr.Apple hatte das iPad mini 4 im September 2015 vorgestellt, wenngleich es in dieser Keynote aufmerksamkeitstechnisch weit hinter dem iPad Pro 12,9'' zurückstehen musste. Gerüchten zufolge bleibt es die letzte Generation des Apple-Tablets im Miniformat (7,9'' Displaydiagonale), denn womöglich beendet Apple die Reihe bald.Seit letztem Jahr hat Apple auch beim iPad mini 4 die verfügbaren Speicheroptionen verdoppelt, sodass bei Apple selbst nunmehr mindestens 32 GB verbaut sind. Dann aber kostet die Mobilfunk-Variante 549 Euro. Wer aber mit weniger Speicherplatz leben kann, gehört eindeutig zur Zielgruppe des Cyberport-Angebots.Das Retina-Display des iPad mini 4 bietet eine Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln, was eine Pixeldichte von 326 ppi entspricht; mehr als bei den größeren iPad-Brüdern. Im Inneren arbeitet ein A8-Chip mit M8 Motion Coprozessor. Die Hauptkamera bietet 8 Megapixel, automatisches HDR für Bilder, Gesichtserkennung und eine ƒ/2.4 Blende. Außerdem beherrscht sich 1080p HD Videoaufnahme bei 30 fps und Zeitlupenvideo bei 120 fps. Die FaceTime-Kamera an der Vorderseite (Selfie-Kamera) hat 1,2 Megapixel. Zum Entsperren kommt auch beim iPad mini der Fingerabdrucksensor Touch ID zum Einsatz. Die im Angebot befindliche Mobilfunk-Variante enthält Assisted GPS.