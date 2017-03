Rome: Total War - Barbarian Invasion für iPad erschienen

Nachdem bereits seit November die Truppen in Strategie-Klassiker "Rome: Total War" auf dem iPad ihr Unwesen treiben, folgt nun die Fortsetzung "Rome: Total War - Barbarian Invasion" (zur App: ). 300 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Spiels angesiedelt übernimmt man die Kontrolle über das bedrohte Römische Reich im Grenzkampf mit kriegerischen Stämmen, oder leitet auf Seiten der Barbaren den Angriff auf die geschwächten römischen Truppen.Insgesamt zehn Parteien stehen in dem rundenbasierten Strategiespiel mit seinen Echtzeit-Schlachten zur Auswahl: Alemannen, Franken, Goten, Hunnen, Oströmer (Byzantiner), Perser (Sassaniden), Sachsen, Sarmaten, Vandalen und Weströmer. Der Spieler kann entweder historische Schlachten nachspielen oder der Geschichte eine ganz neue Wendung geben.Erneut wird hierbei eine optimierte Grafik mit Multitouch-Bedienung geboten. So lassen sich zum Beispiel in den Echtzeit-Kämpfen in 3D-Ansicht die Truppenverbände dadurch auswählen, dass man mit dem Finger einen Kreis um diese herum bildet. Wie auf der Kampagnenkarte können auch an den 3D-Kämpfen mehr als zwei Fraktionen beteiligt sein. Dadurch entstehen teilweise riesige Schlachten mit bis zu 40.000 Soldaten.Dadurch ist "Rome: Total War - Barbarian Invasion" bei der Hardware auch entsprechend anspruchsvoll. Es muss schon mindestens ein iPad Air, iPad Pro oder ein iPad mini 2 sein, um in die Antike ziehen zu können. Zudem sollte ausreichend Platz vorhanden sein, denn das Spiel ist 4 GB groß. Darüber hinaus muss mindestens iOS 10.2 auf dem Gerät vorliegen. Der Preis für "Rome: Total War - Bavarian Invasion" liegt bei 4,99 Euro