Rekord: Apple-Aktie mehr als 140 US-Dollar wert

Ob Investoren von Apples Geschäftsergebnissen überzeugt sind, einen Aufwind der US-Wirtschaft erwarten oder mangels Alternativen zur Apple-Aktie greifen - in jedem Fall steigt der Wert der Unternehmensanteile und hat nun die Rekordmarke von 140 US-Dollar überwunden. Aktuell liegt der Kurs nachbörslich bereits bei 141,46 US-Dollar und es sieht nicht so aus, als ob das Wachstum in der nächsten Zeit enden könnte.Für Langzeitinvestoren bedeutet dies bei Kauf einer Apple-Aktie am 24. März 2000 zum Kurs von damals 138,60 US-Dollar, dass sich durch diverse Aktiensplits am 21. Juni 2000 28. Februar 2005 und 9. Juni 2014 mittlerweile 28 Aktien im Gesamtwert von 3.960,88 US-Dollar im Depot befinden. Dies setzt allerdings voraus, dass man sich durch diverse kritische Kursphasen nicht verunsichern ließ und der Aktie daher treu blieb.Wie es um die Zukunft der Apple-Aktie aussieht, ist aktuell unter Marktforschern strittig. Zum einen gibt es durch die Politik von US-Präsidenten Donald Trump einen gewissen Unsicherheitsfaktor und zum anderen befindet sich Apple beim iPhone-Geschäft in China unter Druck, was auch der preisempfindliche indische Markt nicht ausgleichen wird. Daher plädieren einige Marktbeobachter angesichts des stagnierenden iPhone-Geschäfts, welches immer noch für den Großteil der Umsatzes verantwortlich ist, für eine Gewinnmitnahme und den Verkauf der Aktie.Andere Marktbeobachter hingegen sehen beim Umsatzwachstum von Zusatzdiensten wie App Store und Apple Music Potenzial für die Zukunft. Mittlerweile befindet sich das Geschäft mit Diensten auf dem Umsatzniveau der Mac-Sparte. Zudem gibt es auch bezüglich des iPhone 8 zuversichtliche Stimmen: Es soll Gerüchten zufolge verschiedene Neuerungen wie ein neues Design, OLED-Display und kabellose Ladefunktion mitbringen wird.Darüber hinaus ist an die Apple-Aktie auch die Zahlung einer Dividende geknüpft, deren Höhe je Aktie zwar gering ist, aber angesichts der niedrigen Leitzinsen dennoch attraktiv erscheinen kann. Diese Attraktivität nimmt mit dem steigenden Kurs jedoch ab, weswegen einige Marktbeobachter mittlerweile eine Erhöhung der Dividende für möglich halten. Apple könnte dies entweder durch einen erneuten Aktien-Split oder durch eine Anhebung der Ausschüttung je Aktie vollziehen.