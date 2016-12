»Preis-Leistung« von Tim Cook und Co.: Bloomberg kürt die wertvollsten CEOs

Abschneiden des Apple-CEO

An der Spitze

Die höchstwertigen CEOs der Welt - nicht weniger wollte das US-Medienunternehmen Bloomberg ermitteln. Als Anhaltspunkt sollte eine vereinfachte Preis-Leistungs-Analyse dienen: Als Preis eines CEOs veranschlagte das Magazin seine Entlohnung und als Leistung den durchschnittlichen Jahresgewinn innerhalb der letzten drei Jahre. Natürlich sind beide Werte nicht ganz saubere Indikatoren für »Preis« und »Leistung« - so verdienen einige CEOs nur einen symbolischen Dollar pro Jahr, halten aber millionenschwere Aktienpakete des Unternehmens -, aber für ein Ranking mit dem ebenfalls leicht schwammigen Titel »World’s Best Value CEOs« reichte es am Ende doch.Apple-CEO Tim Cook erreichte im Endresultat Platz 11 von 100 untersuchten Unternehmen. Das obwohl er deutlich mehr als einen symbolischen Dollar verdiente - die zuletzt bekannt gewordene Jahreszahlung betraf das Finanzjahr 2015, in dem Cook knapp 10,3 Millionen US-Dollar einfuhr (was trotzdem weniger als halb so viel ist wie die übrigen Mitglieder der Apple-Führungsriege, MTN-Bericht zum Thema: ). Die meisten anderen CEOs der oberen Ranking-Plätze hatten wesentlich geringere Gehälter - deren Unternehmen erwirtschafteten allerdings auch deutlich weniger Gewinn, was oftmals trotzdem ein schwächeres »Preis-Leistungs-Verhältnis« ergab. Der durchschnittliche Apple-Gewinn der letzten drei Jahre betrug 22,6 Milliarden Dollar. Aus diesem Wert und Cooks Gehalt errechnete Bloomberg eine Punktzahl von 95,4 auf einer Skala von 0 bis 100.Angeführt wird die Bloomberg-Liste von Kosta Kartsotis, CEO der Fossil Group, und Robert Pera von Ubiquiti Networks. Da beide auf ein Gehalt verzichteten, erreichten sie die vollen 100 Punkte. Aber selbstverständlich leiden beide nicht an Geldproblemen: Kartsotis hält mehr als 200 Millionen Dollar an Aktien seines Konzerns und Pera ist ein Milliardär, dem fast 70 Porzent des Unternehmens gehören. Platz 3 ging an Larry Page von der Google-Mutter Alphabet, der für den berühmten symbolischen Dollar Jahresgehalt arbeitet und dementsprechend 99,99 Punkt erhielt. Bekannte Namen finden sich noch auf Platz 6 (Waffen Buffet, Berkshire Hathaway mit gut 470.000 Dollar Gehalt), Platz 14 (Lowell McAdam von Verizon; 18,3 Millionen Dollar), Platz 25 (Herbert Haas vom deutschen Versicherer Talanx; 2,7 Millionen Dollar) und Platz 33 (Ralph Dommermuth von United Internet; 600.000 Dollar).Voraussetzung zur Aufnahme in die Liste war eine Marktkapitalisierung des betreffenden Unternehmens von mindestens einer Milliarde US-Dollar sowie eine mindestens dreijährige Amtszeit des CEOs.Weiterführende Links: