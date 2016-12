Neue Werbespots: Apple Watch als Weihnachtsgeschenk

Apple nutzt Werbespots oft, um verschiedene Lebenssituationen zu zeigen und zu vermitteln, wie sich ein Produkt dort gut einfügen kann. Meist geschieht dies auf humorvolle Weise. So auch in den neuesten vier Videos, die Cupertino letzte Woche veröffentlicht hat. In diesen geht es um die Apple Watch als Weihnachtsgeschenk und vier verschiedenen Hobbys, in denen die intelligente Uhr sinnvoll genutzt werden kann.Die Apple Watch wurde 2015 eingeführt und in diesem Herbst erstmals aktualisiert. Die Geräte der sogenannten Series 2 werden in den Videos beworben. So wird am Anfang jedes Videos eine Apple Watch eingerichtet und anschließend genutzt. Zusätzlich packt der Beschenkte im ersten Spot „Go Play“ ein rotes Sportarmband aus. Mit dieser Kombination geht der Protagonist zum Fußball Spielen und lässt seine Schritte und seinen Kalorienverbrauch erfassen.Im zweiten Video „Go Dance“ handelt es sich bei der Beschenkten um eine Tänzerin, welche die Watch zur Steuerung der Musik nutzt. Im Spot „Go Out“ werden gleich mehrere Funktionen der Uhr beworben. So wird die Wasserdichtigkeit bei Regen demonstriert, eine Nachricht samt Daisy-Figur angezeigt, mit Apple Pay ein Blumenstrauß bezahlt und kurz vor dem Treffen mit der Freundin die Atmen-Funktion im Fahrstuhl genutzt.Der letzte Spot trägt den Titel „Go Run“ und bewirbt eine spezielle Ausführung von der Apple-Uhr - die Apple Watch Nike+. Der Beschenkte ist diesmal offensichtlich ein Läufer, der die Uhr zur Aufzeichnung seiner Lauf-Strecke und zur Erfassung seiner Vital-Werte nutzt.Neben den Titeln „Go…“ haben die Videos weitere Gemeinsamkeiten. So sind diese mit maximal 16 Sekunden alle recht kurz gehalten. Die Szenen wurden alle sehr schnell geschnitten und sind sehr dunkel gehalten. Ob Apple die Videos nur auf YouTube oder auch im deutschen Fernsehen zeigen wird, ist bislang nicht kommuniziert wurden. In den USA ist jedoch von einer TV-Ausstrahlung auszugehen, da die kurzen Clips bei dieser eher geringere Mittel des Werbeetats benötigen.Weiterführende Links: