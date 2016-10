Millionen und Milliarden - Apples Erfolgsgeschichte in Grafiken

Apples Umsatz seit 2003

Apples Gewinn seit 2003

Verkaufte Macs seit 2003

Verkaufte iPhones seit 2007

Verkaufte iPads seit 2007

Apples aktuelle Quartalszahlen liegen vor. Bei einem Umsatz von 46,9 Milliarden Dollar erzielte Apple 9 Milliarden Dollar Gewinn. Dazu trugen 4,8 Millionen Macs, 45,5 Millionen iPhones sowie 9,3 Millionen iPads bei. Wie immer bieten wir Ihnen einen Überblick zur Entwicklung der Zahlen und stellen diese im Verlauf der letzten 13 Jahre vor. Aus den Diagrammen lässt sich schnell ablesen, wie die Verkaufszahlen im letzten Jahrzehnt nach oben schossen - und momentan wieder abflachen. Da Apple keine konkreten Werte zur Apple Watch aufschlüsselt, ist leider keine Grafik dazu möglich. Der Punkt "Sonstige" im Quartalsbericht umfasst zu viele Produkte, um einen sinnvollen Vergleich vornehmen zu können.Im dritten Jahresquartal 2016 verzeichnete Apple erwartungsgemäß ein Minus beim Umsatz. Dennoch erreicht Apple auch mit einem vergleichsweise schwachen Umsatz noch Werte, von denen man vor zehn Jahren kaum zu träumen wagte. Im Weihnachtsgeschäft 2002 hatte Apple beispielsweise 1,47 Milliarden Dollar Umsatz noch gefeiert - dies galt damals als Beleg, nun endgültig saniert zu sein. Heutzutage braucht Apple hingegen nur wenige Tage, um auf denselben Wert zu kommen. Die Schaugrafik dokumentiert deutlich, wann jeweils die starken Umsatzsprünge einsetzten. Zunächst bescherte der iPod hohe Wachstumsraten, 2009 setzte der große iPhone-Boom ein. Das iPad trug ab 2010 zu steigenden Umsätzen bei, iPhone 6 sowie iPhone 6s als besonders beliebte iPhone-Modelle im Weihnachtsgeschäft sorgten Ende 2014 und 2015 für besonders lange Balken.Die Apple-Welt ist außergewöhnlich verwöhnt und blickt daher auf die aktuellen Daten mit Enttäuschung. Wie beim Umsatz gilt allerdings, dass die meisten anderen Unternehmen stolz auf ein solches Abschneiden wären. Der letzte Quartalsverlust liegt fast 14 Jahre zurück, seitdem stieg der Gewinn enorm an. Die besten Ergebnisse erreicht Apple natürlich immer im Weihnachtsgeschäft. Dazu trägt auch bei, dass der Dreimonatszeitraum Oktober bis Dezember immer das erste Verkaufsquartal einer neuen iPhone-Generation ist.Oft ist in Foren zu lesen, wie wenig Interesse Apple dem Mac angeblich noch widme. In der Tat weisen die enorm langen Produktzyklen darauf hin, dass der Mac sicherlich nicht mehr Apples Priorität ist. Dennoch setzt Apple weiterhin hohe Stückzahlen ab. Im ersten Finanzquartal 2003 waren es nur 730.000 Geräte, seit 2005 kontinuierlich mehr als eine Million pro Quartal, seit 2011 mehr als vier Millionen Macs. Lange Zeit war Apple der einzige Hersteller, der auf dem schrumpfenden PC-Markt dennoch wachsen konnte. Inzwischen sieht es aber anders aus und Apple verliert stärker als der Marktdurchschnitt.Das iPhone ist ohne jeden Zweifel Apples wichtigstes Produkt. Mehr als die Hälfte des Umsatzes entfällt auf das iPhone, das weiterhin mit hohen Margen in hohen Stückzahlen an die Kunden geht. Genau 14 Quartale nach Verkaufsstart des iPhones setzte Apple schon mehr Mobiltelefone innerhalb eines Quartals ab, als es je mit iPods der Fall war. Dabei war der iPod jenes Produkt, das Apples enormen Erfolgszug überhaupt erst ins Rollen brachte. Der bisherige Verkaufsrekord stammt vom Weihnachtsgeschäft 2014 und 2015 mit rund 74 Millionen verkauften Exemplaren. Im angelaufenen dritten Jahresquartal waren es 45,5 Millionen Geräte.2010 waren sich Marktbeobachter ziemlich einig, dass der klassische Computer bald in der Bedeutungslosigkeit verschwindet und stattdessen die meisten Arbeiten an Tablets verrichtet werden. Zunächst stiegen die Verkaufszahlen auch stark an, Marktsättigung ließ aber nicht lange auf sich warten. Seit drei Jahren sieht es nicht mehr so gut aus für das iPad und fast jedes Quartal bedeutet für Apple auch, geringere Verkaufszahlen vermelden zu müssen - den schlechtesten Wert seit 2011.