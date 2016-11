Kuo: Kommendes iPhone in drei Größen - eine mit OLED

Der KGI-Analyst Ming-Chi Kuo, der scherzhaft oft als Apples inoffizieller Pressesprecher bezeichnet wird, äußert sich häufig zu den kommenden Geräten des kalifornischen Computerherstellers. Diesmal gibt er seine Einschätzungen zum iPhone 8, über das es aktuell zahlreiche, sich zum Teil wiedersprechende, Gerüchte gibt, bekannt.Zunächst soll es ein 4,7-Zoll-Gerät mit einem normalen LCD-Panel geben, desweiteren werde eine 5,5-Zoll-Version mit Dual-Kamera und ebenfalls einem LCD-Bildschirm vorgestellt. Dies sind auch die Größen und die Displaytechnologie der aktuellen iPhone-Modelle. Zudem kommt Kuos Angaben zufolge eine neue Version mit OLED und Dual-Kamera.So wird die Dual-Kamera auch mit dem iPhone 8 nur den größeren Modellen vorbehalten sein. Der OLED-Bildschirm wäre ein weiterer Punkt, in dem sich die verschiedenen iPhones-Ausführungen unterscheiden. Welche Größe der Bildschirm bei dieser Version haben könnte, ist nicht bekannt. Im Gespräch sind allerdings 5 Zoll, aber auch 5,8 Zoll wurden bereits diskutiert. Die Vorteile von OLED gegenüber LCD sind unter anderem ein tieferer Schwarzwert, ein höherer Kontrast, sowie ein breiteres Farbspektrum. Unter bestimmten Umständen (viel Schwarz) ist OLED zudem stromsparender.Kuo rechnet, wie viele Analysten, bei dem iPhone 8 mit weitreichenden Neuerungen. So soll das Gerät aus Glas gefertigt sein und einen randlosen Bildschirm auf der Vorderseite besitzen. Möglicherweise wird um das Glas auf der Vorder- und Rückseite ein Metallband aus Aluminium oder Edelstahl gelegt, was unter anderem für die Antennen wichtig sein könnte. Schwierig könnte hierbei die Implementierung des Touch-ID-Sensors in den Bildschirm werden, allerdings bekam Apple hierzu bereits Patente zugesprochen. Auch neue Technologien wie Wireless Charging soll das iPhone 8 unterstützen.Ob Kuo auch diesmal richtig liegt, bleibt abzuwarten, da die Gerüchte zu den Geräten aktuell teilweise noch sehr weit auseinanderliegen. Auch Apple wird zwar eine Grundausrichtung für das Gerät festgelegt haben. Bei manchen Details, wie der Frage, welche Modelle OLED bekommen werden, wird man sich aber noch nicht endgültig entschieden haben.