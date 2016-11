Google Maps jetzt mit Live-Besucher-Anzeige

Googles Kartendienst Google Maps bietet seinen Nutzern seit langer Zeit eine Anzeige, wann Orte besonders oft besucht werden. Den Erfahrungen vieler Nutzer zufolge treffen die angezeigten Werte in aller Regel zu. Nun geht Google Maps noch einen Schritt weiter.So wird nun neben dem allgemeinen Besucheraufkommen auch eine Live-Anzeige zur aktuellen Frequentierung, also der momentanen Besucherzahl, eingeblendet. So lassen sich außergewöhnlich hohe Werte einsehen, die in der normalen Anzeige nicht ersichtlich gewesen sind. Die Daten stammen von der Auswertung der Ortungsdienste in Android und der Google-iPhone-App So lässt sich beispielsweise bei einem verkaufsoffenen Sonntag erkennen, dass das örtliche Parkhaus deutlich voller ist als an anderen Sonntagen. So man kann gegebenenfalls auf einen anderen Parkplatz ausweichen. Der Dienst ist bereits in Deutschland verfügbar, wird aber erst nach und nach für sämtliche Orte freigeschaltet.Weiterführende Links: