Gefälschte Apple-Ladekabel stellen Sicherheitsrisiko dar - 99% mangelhaft

Zu 99 Prozent gefährlich

Unechte Markenprodukte stellen im Online-Verkauf von Elektronikprodukten ein immer größeres Problem dar. Es ist noch nicht lange her, da beschwerte sich Apple öffentlichkeitswirksam über die vielen Produkt-Fakes, die man auf Amazon finden könne und strengte eine Klage gegen einen Hersteller von Ladekabeln mit falschem Apple-Logo an. Auch Amazon selbst gestand inzwischen ein, dass immer mehr Anbieter versuchen, Fälschungen auf der berühmten Plattform zu vertreiben.Das unrechtmäßige Aneignen einer fremden Marke ist allein schon verwerflich genug, aber die Billigprodukte haben auch nicht den besten Leumund, wenn es um die Sicherheit geht. Dies bestätigte jetzt noch einmal eine Untersuchung, die die britischen Sicherheitsexperten UL (Underwriters Laboratories) durchführten und via BBC verbreiten ließen. Dafür kauften sie insgesamt 400 gefälschte Apple-Ladekabel. Nur drei von ihnen wiesen eine ausreichende Isolierung auf, um ausreichend vor elektrischen Schocks zu schützen. Das ergibt einen Anteil gefährlicher Produkte von über 99 Prozent.Alle Testgeräte wurden über das Internet bezogen, wobei die Experten nicht genauer auf die Vertriebskanäle eingingen. Die gefährlichen Fälschungen wurden in den USA, China und Australien sowie fünf weiteren, nicht näher spezifizierten Staaten gekauft. Leon Livermore vom Chartered Trading Standards Institute rief anlässlich der Untersuchung dazu auf, nur von vertrauenswürdigen Quellen zu kaufen. „Es mag ein paar Pfund mehr kosten, aber Counterfeit- oder Second-Hand-Produkte sind ein Griff ins Unbekannte, der Sie Ihr Haus oder sogar Ihr Leben oder das eines geliebten Menschen kosten kann.“Anhaltspunkte für sichere Elektronikprodukte stellen beispielsweise die CE-Kennung auf dem Gehäuse dar. Auch Sicherheitshinweise in den Betriebsanleitungen gelten als Seriösitätskriterium. Doch beides ist ebenfalls leicht zu fälschen und kann deswegen nicht als Garantie für die Unbedenklichkeit eines Billigproduktes genommen werden.Weiterführende Links: