DB Schenker hilft bei Apples Indien-Offensive

Cupertinos Technikgigant möchte seit längerer Zeit verstärkt in Indien Fuß fassen. Seit Jahren plant das Unternehmen aktuell diverse Apple Retail Stores zu eröffnen. Auch der Online Store soll von Kunden verstärkt genutzt werden. Im Vorfeld dieser Expansion plant Apple einem neuen Bericht zufolge den Bau eines dafür unumgänglichen Gebäudes - ein zentrales Warenverteilzentrum in Indien.BannerDiesen Bau plant Apple allerdings nicht alleine sondern in Partnerschaft mit dem weltweit agierenden deutschen Logistikunternehmens DB Schenker. Das Gebäude soll in Bhiwandi, in der Nähe von Mumbai errichtet werden. Wann und in welcher Größenordnung man das Bauvorhaben plant, wurde nicht kommuniziert. Sowohl Apple als auch DB Schenker äußerten sich nicht zu den Gerüchten.Aktuell treibt Apple die Expansion in Indien mit großem Nachdruck voran. So plant man derzeit auch eine große Fertigungsstraße in Indien . Das Land gilt als wichtiger zukünftiger Absatzmarkt für die Technologiebranche und insbesondere Apple.Weiterführende Links: