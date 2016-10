Apples Groß-Investition in Dänemark

Rechenzentren immer wichtiger

Apple investiert seit Langem in diverse Rechenzentren. Viele von ihnen entstehen zur Zeit in den USA, aber auch in Europa werden zwei Datenzentren von errichtet. Apple investiert in die beiden Standorte Irland und Dänemark über 1,7 Milliarden US-Dollar.Das Rechenzentrum in Dänemark soll in Foulum, einem Ort nahe der Stadt Vinork, entstehen. Dort werde Apple für ca. 850 Millionen Euro bauen. Die dänische Außenministerin Kristin Jensen zeigte sich erfreut über die Entstehung des Rechenzentrums. Sie nannte das Projekt „die größte Investition eines ausländischen Unternehmens“. Das Bauvorhaben soll im Jahr 2017 abgeschlossen werden.Die neuen Rechenzentren sollen dafür sorgen, dass Apples Dienste wie iCloud, Apple Music oder FaceTime für Nutzer schneller und zuverlässiger funktionieren. Zudem wird Apple immer mehr Dienste in die iCloud verschieben. Auch werden größere Datenzentren gebraucht, da Nutzer immer mehr Dateien online speichern und abrufen.Weiterführende Links: