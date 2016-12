Apple mit dem besten Quartal aller Zeiten?

Verkaufsschlager iPhone

2017 wird schwieriger

Wer die Diskussionen in den weltweit vertretenen Apple-Foren verfolgt, muss zur Erkenntnis gelangen, dass es sehr schlecht um Apple bestellt ist. Häufige Vorwürfe sind, Apple bewege sich nur noch sehr träge und lasse rundum Innovationen vermissen. Als Beleg für nachlassendes Kundeninteresse wird oft genannt, Apple habe in den letzten Quartalen jeweils Gewinn- und Umsatzrückgänge verkraften müssen. Teilweise mag die Erklärung zutreffen, denn der Mac-Bereich ging tatsächlich aufgrund sehr langer Produktzyklen zurück, aktuelle Zahlen malen hingegen ein sehr viel optimistischeres Bild. Demnach steht Apple davor, das erfolgreichste Quartal aller Zeiten zu verzeichnen.Einer Marktanalyse zufolge übersteigt Apples Quartalsumsatz des Dreimonatszeitraums Oktober bis Dezember 2016 erstmals den Wert von 76 Milliarden Dollar. Zwar gingen die Verkaufszahlen des iPads erneut zurück, allerdings brachte die Markteinführung der Apple Watch Series 2 sowie des neuen MacBook Pro mit Touch Bar hohe Umsätze. Apples mit Abstand wichtigstes Produkt, das iPhone, trage ebenfalls zum Rekordergebnis bei, so Ananda Baruah von Brean Capital . Die hohe Nachfrage nach dem iPhone 7 übertreffe Apples Vorjahreswerte. Apples bisherige Rekordmarke lag bei 75,9 Milliarden Euro, erreicht im vierten Kalenderquartal 2014.Den enorm erfolgreichen Jahresabschluss (oder nach Apples Zählweise Jahresanfang, denn das Finanzjahr beginnt am 1. Oktober) erkauft sich Apple allerdings mit einem schwächeren Ergebnis im Januar-Quartal. Sehr viele Kunden entschieden sich sofort für das iPhone 7, dessen Lieferzeiten besser als in den Jahren zuvor ausfiel. In Hinblick auf den Nachfolger des iPhone 7, der aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst 2017 erscheint, zeigt sich Brean Capital verhalten. Als Probleme werden genannt, dass nicht mit wesentlichen Weiterentwicklungen zu rechnen sei. Baruah macht auch ein "Fehlen klarer Produktpolitik" als potenzielle Schwierigkeit aus - was auch immer im Detail damit gemeint ist.