Apple erweitert Classroom-App für iPad um integrierte Schulverwaltung

Apple hat für die seit einem Jahr erhältliche Classroom-App ein Update auf Version 2.0 veröffentlicht (zur App: ). Mit der neuen Version wurden die Möglichkeiten der Verwaltung ausgebaut, sodass Schulen nicht mehr zwingend eine separate IT-Administration benötigen. Stattdessen finden sich nun innerhalb der App, die man einfach so aus dem App Store laden kann, bereits wichtige Funktionen zur Verwaltung von Klassen.So lassen sich ganz einfach Klassen erstellen, indem in der Nähe befindliche Schüler zu einer neuen Klasse eingeladen werden. Mittels integriertem AirDrop lassen sich außerdem Dokumente und Links mit der gesamten Klasse teilen, doch auch der umgekehrte Weg ist möglich und Schüler können Dokumente und Links über diesen Weg beim Lehrer einreichen.Darüber hinaus müssen Lehrer dank der neuen Version nicht mehr bei der Aufmerksamkeit der Schülern mit den iPads konkurrieren. Diese lassen sich in der neuen Version einfach stummschalten, sodass Anweisungen auf verständliche Weise zu alle Schülerohren vordringen können.Classroom 2.0 setzt das neue iOS 10.3 voraus und ist auf allen iPads aber der dritten Generation, allen iPad mini, iPad Air sowie allen iPad Pro lauffähig. Der Download der kostenlosen auf Deutsch verfügbaren App ist knapp 27 MB groß.