Mit der Apple Watch Series 2 krempelte Apple auch die einzelnen Editionen um. Eine Apple Watch Sport gibt es namentlich nicht mehr, sowohl die Variante mit Alu- als auch mit Edelstahlgehäuse heißt seitdem einfach "Apple Watch". Die teuerste Variante ist als Apple Watch Edition zu haben und bietet ein Keramikgehäuse. Goldene Uhren mit fünfstelligen Preisen bietet Apple hingegen nicht mehr an. Als viertes Modell präsentierte Apple auf dem letzten Event die Apple Watch Nike+ (Zum Store: ). Diese entstand in Kooperation mit Nike und wird auch zusammen mit dem Hersteller vertrieben.Nannte Apple bislang nur "Ende Oktober" als Veröffentlichungszeitum, nahm aber bereits Vorbestellungen an, so gibt es nun ein genaues Datum. Einer Pressemitteilung zufolge kommt die Apple Watch Nike+ ab 28. Oktober in den Handel. Zum Preis von 419 Euro für die Variante mit 38 mm und 449 Euro für 42 mm Displaydiagonale stehen vier verschiedene, atmungsaktive Armbänder zur Verfügung - im deutschsprachigen Store als Schwarz/Volt, Schwarz/Cool, Silver/Volt und Silver/Weiß bezeichnet. Außerdem gibt es noch eine kostenlose Nike-App, die den Sportler besonders unterstützen und motivieren soll. Apple positioniert das Modell ganz klar für Jogger, was auch beim Slogan zu merken ist: "Aus Liebe zum Laufen".