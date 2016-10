Apple TV 3 endgültig eingestellt

Das Apple TV 4 ist inzwischen knapp über ein Jahr alt. Von jetzt an stellt es die einzige Modellgeneration dar, die Apple noch verkauft. Denn wie Apple in einer internen Mail an alle Mitarbeiter verkündete , hat das Apple TV 3 „mit sofortiger Wirksamkeit das Ende des Produktlebenszyklus erreicht und wird nun eingestellt“.Bereits direkt nach dem iPhone-Event am 7. September löschte Apple alle Links auf die dritte Apple-TV-Generation von der offiziellen Webseite. Allerdings existierte die nun unverlinkte Produktwebseite weiter und konnte per Direkteingabe der URL aufgerufen werden. Parallel zu Apples Mail ist sie jetzt endgültig vom Netz genommen. Im Online Store ist sie also nicht mehr zu kaufen, auch in den Apple Stores vor Ort verschwindet sie aus den Regalen. Selbst im Refurbished Store für generalüberholte Produkte bietet Apple nur noch die aktuelle vierte Generation an.Das Apple TV 4 stellt im Vergleich zum Vorgänger einen wichtigen Sprung nach vorne dar, was sich insbesondere in der Eröffnung des tvOS App Stores äußerte. Seit nunmehr einem Jahr können Entwickler auch für Apples Set-Top-Box Anwendungen programmieren, die in der Regel optimierte Versionen von iOS-Apps sind. Darüber hinaus brachte das Apple TV 4 Siri auf den Fernseher, verbunden mit einer eigenen Siri-Remote-Fernbedienung, die nicht nur Freunde bei den Kunden hat. Das Apple TV 4 kostet in der Speichergröße von 32 GB 179 Euro und für den doppelten Speicher 229 Euro (Store: ).Offiziell hat sich Apple noch nicht zum Ende des Apple TV 3 geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob es noch eine öffentliche Stellungnahme gibt oder ob es beim wortlosen Verblassen der alten Generation bleibt. In jedem Fall möchte sich der Konzern offensichtlich nur noch um das aktuelle Modell kümmern, das den Angaben der Verantwortlichen zufolge den Schritt von einem »Hobby« zu einem ernstzunehmenden Produkt geschafft habe. Mit einer Nachfolgegeneration, einem Apple TV 5, ist übrigens mangels jeglicher Hinweise zeitnah nicht zu rechnen.Weiterführende Links: