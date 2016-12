Apple: Akkulaufzeit mit macOS 10.12.2 nicht gestiegen

Gegenüber Medienvertretern hat Apple klargestellt, dass es mit macOS 10.12.2 keine Optimierungen bezüglich der Akkulaufzeit bei den neuen MacBook Pro gegeben hat. Dies berichteten einige Anwender nach Erscheinen des macOS-Update, während andere widersprachen. Mit der Klarstellung will Apple außerdem deutlich machen, dass bei der angegebenen Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden keine Korrekturen notwendig sind.Die großen Schwankungen, die bei den neuen MacBook Pro auftreten können, lassen sich laut Ars Technica damit erklären , dass die Akkukapazität im Verhältnis zu den stromsparenden Komponenten signifikant reduziert wurde. Dies führt dazu, dass anspruchsvolle Situationen sich schneller und stärker auf die Akkulaufzeit auswirken, als es noch bei früheren MacBook Pro der Fall war.Hinzu kommt auch der Umstand, dass im Fall des 15-Zoll-Modells die zusätzliche Grafikkarte vollautomatisch vom System aktiviert wird. Es gibt keine Zusatzsoftware, um dieses Verhalten manuell zu steuern, womit auch die empfohlenen Gegenmaßnahmen bei kurzer Akkulaufzeit eher zu den Allgemeinplätzen gehören.So sollten betroffene Nutzer eine Reduzierung der Bildschirmhelligkeit bzw. der Tastenbeleuchtung in Erwägung ziehen. Als Web-Browser empfiehlt sich außerdem Safari, weil dieser Browser für das System optimiert ist und damit eine lange Akkulaufzeit verspricht. Sofern das nicht möglich ist, sollte man wenigstens darauf achten, nicht mehr benötigte Tabs zügig zu schließen. Zudem hilft ein Blick in das Dienstprogramm "Aktivitätsanzeige", welches anhand der CPU-Auslastung aufzeigt, welche Apps aktuell gerade sehr viel Strom benötigen.Diese Maßnahmen helfen dabei, sich mit dem neuen System vertraut zu machen. Sofern das alles nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führt, sollte die Rückgabe des Gerätes innerhalb des gesetzlichen 14-tägigen bzw. von Apple kurzzeitig erweiterten 30-tägigen Rückgaberechts in Erwägung gezogen werden. Das MacBook Pro ohne Touch Bar und das Modell des letzten Jahres können eine ernsthafte und günstigere Alternative darstellen, wenn es auf eine höhere Akkulaufzeit ankommt.