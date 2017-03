Amazon Music kommt auf Apple CarPlay

Musik-Apps

Amazon Music

Übertragung aufs Auto-Display

Wenn von der Ausweitung von Apple CarPlay die Rede ist, sind meist neue Automodelle gemeint, welche die Schnittstelle zwischen iPhone und Bordcomputer mitbringen. In dieser Hinsicht ist CarPlay seit einiger Zeit auf dem Vormarsch, fast alle großen Automarken bieten inzwischen entsprechende Kompatibilität in Neuwagen an (MTN berichtete: ). Doch ein System ist nur so gut wie die Inhalte, die dafür existieren.Bei CarPlay ist der App-Umfang recht beschränkt. Das ist natürlich nicht ganz unfreiwillig der Fall, denn nur ganz wenige App-Kategorien eignen sich für eine Nutzung während der Autofahrt. Eine dieser Kategorien ist zweifellos Musik als Ersatz für das übliche Autoradio. Apples eigener Dienst Apple Music ist in Form der vorinstallierten Musik-App selbstverständlich mit von der Partie, auch Branchenführer Spotify hat seine App längst auf die CarPlay-Plattform gebracht.Nun folgt Amazon diesem Beispiel. Die iOS-App »Amazon Music« (Store: ) erscheint seit gestern auch auf dem CarPlay-Dashboard. Somit sind Abonnenten von Amazon Music Unlimited oder Amazon Prime in der Lage, auch vom Bordcomputer des Wagens aus auf ihre Musikbibliothek zuzugreifen.Als Prime-Kunde hat man bei Amazon automatisch Zugriff auf über 2 Millionen Songs. Wer den eigenen Musikstreamingdienst Amazon Music Unlimited abonniert, erhält die weitaus größere Bibliothek aus 40 Millionen Liedern, inklusive aktueller Neuerscheinungen und zahlreicher Radiosender. Amazon Music Unlimited kostet wie die Konkurrenz 9,99 Euro pro Monat und bietet genauso wie Apple Music und Spotify ein Familien-Abo für 14,99 Euro an. Wer bereits Prime-Kunde ist, kann den Streamingdienst für vergünstigte 7,99 Euro buchen.Um die App auf das CarPlay-Dashboard zu bekommen, sind keine weiteren Schritte vonnöten. Nach der Verbindung des iPhonesmit dem Bordcomputer (in der Regel mit USB-Kabel, nur beim neuen BMW 5er gibt es bereits Wireless CarPlay) überträgt das Gerät automatisch alle installierten CarPlay-kompatiblen Apps auf das Autodisplay.Weiterführende Links: