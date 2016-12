Alles auf Null? 2017er iPhone laut Bericht reines »S«-Update

iPhone 7s statt iPhone 8?

Mögliche Erklärung

Schon seit Mitte des Jahres waren sich die Apple-Beobachter einig: Das iPhone 7 aus 2016 ähnelt noch dem Hardware-Design der beiden Vorgänger-Generationen 6 und 6s, aber mit dem 2017er Smartphone plane Apple zum zehnten iPhone-Jubiläum etwas grundlegend Neues. Deswegen sei auch mit der Bezeichnung »iPhone 8« zu rechnen, den üblichen Rhythmus aus Haupt- und »S«-Version durchbrechend.Doch in die Euphorie über OLED, Vollglas und randlose Front tritt nun der für gewöhnlich gut informierte japanische Blog Macotakara. Unter Berufung auf die Quellen aus der taiwanischen Zuliefererindustrie meldet er, das 2017er Modell heiße doch »iPhone 7s« und käme außer einem aktualisierten A11-Chip nur geringfügigen Neuerungen daher. Insbesondere werde das Design des iPhone 7 aufrechterhalten, wenn man von einer neuerlichen Erweiterung der Farbpalette absieht, welche ein rotes Gehäuse mitbringe. Diese Meldung widerspricht allen bisherigen Gerüchten; doch ist Macotakara nicht irgendein Blatt. Es berichtete seinerzeit als Erstes vom Wegfall des 3,5-mm-Klinkenanschlusses im iPhone 7 und war auch als Erstes über die neue Farboption Diamantschwarz im Bilde.Explizit drückt der Blog aus, dass weder ein Glasgehäuse noch kabelloses Laden ins iPhone 7s kommen. Sind also alle bisherigen Berichte für die Katz? Wenn man sich versucht, auf die Entwicklung der iPhone-8-Gerüchte einen Reim zu machen, fällt auf, dass es schon vorher vage Andeutungen zu dem heutigen Bericht gab. So hieß es, dass wichtige Features wie OLED aufgrund von Produktionsschwierigkeiten wohl nur in die höchstpreisigen Modelle kämen. Gleiches gelte für Dualkamera und kabelloses Laden. Außerdem war immer wieder von einer dritten Gehäusegröße die Rede, die irgendwo zwischen den etablierten 4,7'' und 5,5'' liege.Möglicherweise begegnete Apple dem Mangel an rechtzeitig verfügbaren OLED-Displays mit dem Plan, die bisherige Design-Linie von Standard- und Plus-Modell aufrechtzuerhalten, aber eine dritte, besondere Jubiläums-Edition hinzuzunehmen, welche all die oben beschriebenen Neuerungen enthält. Sozusagen »iPhone 7s« und »iPhone 8« in einem. Macotakara erwähnt diese Jubiläums-Edition nun aber mit keinem Wort mehr. Ob das heißt, dass der Plan zum OLED-Umstieg nun gänzlich nach hinten verschoben wurde, muss abgewartet werden.