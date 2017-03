Alles Alte muss raus: 187.000 Apps stehen mit iOS 11 auf der Kippe

Alte Zöpfe abschneiden

187.000 + x

Es wäre ein ziemlich radikaler Schritt; aber keiner, der ganz überraschend käme. Hunderttausenden von Apps, die sich seit dem Start des App Store im Jahr 2009 angesammelt haben, droht der Entzug der Lauffähigkeit. Denn es deutet sich an, dass Apple mit iOS 11 jegliche Unterstützung von 32 Bit abschneidet.Das beträfe einerseits die kompatiblen iPhone-Modelle - so wäre etwa das iPhone 5 definitiv raus. Erst mit dem iPhone 5s wechselte Apple auf 64-Bit-Prozessoren. Andererseits hätte es natürlich auch Auswirkungen auf die Software. Apps, welche bis heute keine 64-Bit-Unterstützung nachgeliefert haben, wären wohl weg vom Fenster.Bereits seit zwei Jahren können Entwickler keine Apps mehr einreichen, die keine 64-Bit-Unterstützung aufweisen. Regelmäßig gepflegte Anwendungen haben sie längst nachgerüstet. Insofern besteht nur bei wirklich alten Apps, die seit sehr langer Zeit keine Updates mehr erfahren haben, konkrete Gefahr. In den aktuellen Betaversionen von iOS 10.3 warnt Apple bereits beim Start einer solchen App, dass sie in »zukünftigen iOS-Versionen« nicht mehr funktionieren. Ein logischer Zeitpunkt wäre der kommende Herbst, wenn iOS 11 startet.Doch um welche Größenordnung an bedrohten Apps handelt es sich? Die Analysefirma Sensor Tower hat nun veröffentlicht, dass mindestens 187.000 Anwendungen betroffen sind. Das entspricht 8 Prozent des App-Store-Angebots. Diese Zahl ergibt sich, wenn man alle Apps zusammenzählt, die seit dem Start des iPhone 5s im Jahr 2013 nicht mehr aktualisiert wurden - diese sind nämlich definitiv noch nicht für Apples A-Prozessoren mit 64-Bit-Architektur optimiert. Da aber noch bis 2015 die Einreichung von 32-Bit-Apps möglich war, ist die Dunkelziffer noch viel höher.Selbstverständlich ist nicht auszuschließen, dass Apple auch bei einem 32-Bit-Cut in iOS 11 die älteren Anwendungen im Store belässt, quasi als Exklusivangebot für ältere iPhones, welche iOS 11 gar nicht mehr tragen können. Doch Apple betont seit einiger Zeit, dass eine große »Aufräumaktion« im App Store im Gange sei, welche vor allem solche Anwendungen betreffe, die auf aktueller Hardware nicht mehr ordnungsgemäß laufen. Das träfe dann natürlich auf sämtlich 187.000 + x Apps zu, daher ist deren Löschung zumindest im Bereich des Realistischen.Weiterführende Links: