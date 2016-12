ARD-Mediathek seit heute auf dem Apple TV

Welche Apple-Plattform liegt für eine Mediatheken-App näher als tvOS, das Betriebssystem des Apple TV 4? Der verwendete Bildschirm ist im Allgemeinen ohnehin ein Fernseher, es ist geradezu der natürliche Ort, um eine Bibliothek an Filmen und Sendungen anzubieten.Nichtsdestotrotz hatte sich die ARD erstaunlich lange Zeit gelassen. Eine Mediatheken-App für das iPad gibt es bereits seit einiger Zeit - doch nach der Vorstellung des Apple TV 4 Ende 2015 dauerte es noch über ein Jahr, bis sie ihren Weg auch auf tvOS gefunden hat (Store: ). Seit heute liegt sie vor und folgt damit dem Beispiel, welches das ZDF und sogar schon einzelne Mitglieder der ARD, nämlich der Saarländische Rundfunk (SR) und der Südwestrundfunk (SWR) vorgelebt hatten.Hauptfeature der neuen App ist natürlich der Zugriff auf freigegebene TV-Sendungen, die in der ARD, dem Jugendsender ONE oder einer der Landesrundfunkanstalten HR, MDR, NDR, RBB, Radio Bremen, SR, SWR oder WDR gelaufen sind. Freigegeben sind an der Stelle im Allgemeinen diejenigen Filme und Beiträge, die von den entsprechenden Anstalten produziert wurden. Teilweise sind sie in den Sender-Reitern einzeln aufgeführt, teilweise zu Sendereihen oder Genres wie »Dokus & Reportagen« zusammengefasst.Spezialrubriken wie »Sendung verpasst« oder »Sendungen A-Z« erlauben die gezielte Suche nach Name oder Ausstrahlungszeitpunkt des gesuchten Streams. Zum späteren Anschauen vorgemerkte Sendungen lassen sich in der Merkliste sammeln. In den Einstellungen kann der Nutzer Untertitel hinzuschalten und die Übertragung des zu statistischen Zwecken eingebetteten Zählpixel deaktivieren. Ein Live-Stream zu den betreffenden Sendern ist allerdings nicht Teil der App.Die ARD-Mediathek in Version 1.0 ist analog zur iPad-App aufgebaut, die in ihrer aktuellen Version bereits seit Februar dieses Jahres vorliegt. Sie ist kostenlos und erfordert 20,8 MB freien Speicher. Entwickelt wurde die App wie üblich vom Südwestrundfunk.Weiterführende Links: