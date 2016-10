A10X-Chip - Erneuter Performance-Sprung voraus

Die Entwicklung der A-Performance Die Entwicklung der A-Performance

Mit jeder neuen Generation der A-Prozessoren legt die Rechenleistung deutlich zu. Jüngst erst hatte Apple den neuen A10-Chip präsentiert, der im neuen iPhone 7 seinen Dienst verrichtet. Erneut schaffte es Apples Entwicklerteam, den Prozessor wesentlich leistungsfähiger als den Vorgänger zu machen. Was momentan den meisten Nutzern vermutlich kaum auffällt, wird aber mit zunehmendem Alter des iPhones (und iPads) sehr wichtig, denn auch die Anforderungen an die Geräte steigen immer weiter. Jetzt ist angeblich ein erster Benchmark-Test des A10X-Prozessors aufgetaucht . Sofern die Daten echt sind, verweist ein A10X den A10 deutlich auf den zweiten Platz.In den vergangenen Jahren stellte Apple häufig zu einem neuen A-Prozessor auch eine X-Variante hinzu, die für den Einsatz im iPad gedacht ist. Apple hat dort etwas mehr Freiheiten, noch mehr Leistung aus dem Chip zu holen, da sich auch die Kühlung des Gerätes etwas einfacher als im kompakten iPhone-Gehäuse gestalten lässt. Die Werte des A10X liegen damit erwartungsgemäß ein gutes Stück über den Ergebnissen des aktuellen A10.Ein Prozessorkern erreicht einen Wert von 4236 Punkten und übertrifft den A10-Kern damit um mehr als 700 Zähler. Die komplette Chip-Leistung liegt bei 6588 Zählern, der A10 des iPhone 7 bringt es hingegen nur auf 5600 Punkte. Der A9x, wie er im iPad Pro Verwendung findet, schneidet mit 3000 bzw. 5000 Zählern (Single Core, Multi Core) ebenfalls erheblich schwächer ab. Auch mit dem kommenden iPad-Modell kann Apple also wohl wieder werben, um welchen Faktor schneller die neue Generation ist.Etwas widersprüchliche Angaben kursieren hingegen, wann der A10X auch erstmals in einem fertigen Produkt zum Einsatz kommt. Ein gestern aufgetauchter Bericht besagte, erst im Jahr 2017 stehen größere Umstellungen beim iPad an, so zum Beispiel die Vergrößerung des Displays von 9,7" auf 10,1" beim mittleren Modell. Andere Quellen hatten hingegen vermutet, Apple präsentiere noch in diesem Herbst aktualisierte Modelle und harmonisiere damit schon recht bald den Entwicklungszyklus von iPad Pro 12,9" und iPad Pro 9,7".