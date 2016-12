260 Euro bei Vertrag mit iPhone 7 sparen: Weihnachtsaktion bei Media Markt

Vertragsdetails

iPhone 7

Aktuell bietet Media Markt für Online-Besteller eine für Apple-Freunde interessante Preisaktion beim Abschluss eines Mobilfunkvertrages. In Kombination mit dem »real Allnet«-Tarif von Mobilcom-Debitel erhält man das iPhone 7 mit 32 GB Speicherkapazität zum deutlich vergünstigten Gerätepreis von 49 Euro (Angebot: ). Auch der monatlich zu zahlenden Betrag für den Tarif ist mit 39,99 Euro reduziert. An weiteren Kosten ist lediglich mit Versandkosten von 9,95 Euro zu rechnen. Die Aktion läuft bis zum Mittwoch, den 21. Dezember 2016, bleibt also für Weihnachtskäufer interessant.Der Tarif real Allnet im Netz der Deutschen Telekom umfasst Flatrates für SMS und Telefonie, sowie 2 GB pro Monat Inklusivvolumen. Diese können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 42,2 Mbit/s verwendet werden, bevor nach Verbrauch des Volumens auf höchstens 64 Kbit/s gedrosselt wird. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate, es fällt keine Anschlussgebühr an.Die Aktion gilt nur für das iPhone 7 mit 4,7’’-Display-Diagonale (also nicht das Plus-Modell) und die kleinsten Speichervariante von 32 GB, dafür aber in allen vier mit dieser Speichergröße verfügbaren Farben: Schwarz, Silber, Gold und Roségold. Das von Apple besonders beworbene Modell in Diamantschwarz gibt es nur bei den größeren Speicherversionen 128 GB und 256 GB. Mit der Lieferung des Gerätes ist ein bis zwei Wochen nach der Bestellung zu rechnen. Das Angebot gilt nur für Online-Besteller.Normalerweise kostet der Tarif real Allnet im Telekom-Netz bei Mobilcom-Debitel 5 Euro pro Monat mehr (44,99 €/Monat) und für das iPhone 7 32 GB sind knapp 200 Euro Zuzahlung zu berappen. Demgegenüber stellt das aktuelle Sonderangebot von Media Markt unter Berücksichtigung der Versandkosten also schlussendlich einen Preisvorteil von 260 Euro über die 24 Laufzeit-Monate dar.Apple hatte das iPhone 7 im September vorgestellt. Zu den wichtigsten Neuerungen des kleineren Modells gehören die Wasserdichtigkeit nach IP67 Klassifizierung, der neue Prozessor A10 Fusion und optische Bildstabilisierung für die 12 MP-Kamera. Das letztere Feature gab es im Vorgängermodell 6s nur bei der größeren Plus-Variante.Weiterführende Links: