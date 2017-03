mTechNews für iPhone und iPad aktualisiert

MacTechNews hat ein kleines Update der iOS-App mTechNews veröffentlicht, mit der man in einer eigenen App jederzeit aktuelle News und Beiträge auf iPhone und iPad abrufen kann (zur App: ). Version 1.2.3 löst das Problem des anwachsenden Cache-Speichers bei längerer Nutzung. Dieses Phänomen trat zwar nur unter iOS 10.0 bis 10.2 auf, weil dort die Cache-Einstellung der App ignoriert wurde, konnte aber in diesem Fall zu einem Speicherverbrauch von bis zu einem Gigabyte führen.In der neuen Version befindet sich daher nach dem Öffnen der App in den Einstellungen eine Funktion zum Aufräumen des Cache-Speichers. Darüber hinaus haben wir das Limit des Cache-Speichers angepasst, sodass iOS nun ab einem Verbrauch von 100 MB die ältesten Cache-Daten entfernt. Dies ist ausreichend, um den Verbrauch des Datenvolumens im Mobilfunktarif möglichst gering zu halten und zugleich nicht zu viel Gerätespeicher zu belegen. Die Größe der eigentlichen App fällt mit weniger als 7 MB übrigens nach wie vor kompakt aus.Neben dieser Neuerung bietet die neue Version auch kleinere Verbesserungen. So lädt das Anmeldeformular in der neuen Version zügiger und auch die restlichen Ladezeiten konnten weiter optimiert werden. mTechNews benötigt mindestens iOS 8.0 und ist kostenlos im App Store verfügbar. Für umgerechnet 25 Cent pro Monat (2,99 Euro pro Jahr) kann die App auch werbefrei genutzt werden, die Option befindet sich in den App-Einstellungen. Mittels Sync-Code lässt sich dieses Abonnement auch auf Zweitgeräte übertragen, ohne nochmals zahlen zu müssen.