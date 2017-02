iPhone 7 Plus in Flammen aufgegangen: Apple nimmt Untersuchungen auf

Ein 21-sekündiges Video sorgt auf Twitter aktuell für Furore. Darauf zu sehen ist ein roségoldenes iPhone 7 Plus, aus dem eine Menge Dampf austritt und dessen Schutzhülle dahinschmilzt. Hat Apple nach Samsung nun auch ein »Akkugate«?Das Smartphone gehörte Brianna Olivas, sie hatte es vergangenen Monat in einem Sprint-Laden in den USA erworben. Nun ging es beim nächtlichen Aufladen buchstäblich in Flammen auf, ihren Angaben zufolge vollkommen anlasslos. Ein Konstruktionsfehler bezüglich des Akkus könnte die Ursache sein, denn der austretende weiße Rauch weist auf verdampfte Akkusäure hin. Ähnliche Probleme gab es im großen Stil mit dem Galaxy Note 7, welches Samsung im vergangenen Jahr herausbrachte und nach kurzer Zeit wieder vom Markt nehmen musste.Natürlich hat Apple ein großes Interesse daran, den Vorfall aufzuklären, um nicht in ähnlicher Weise wie Samsung in die Presse zu kommen. Als Reaktion auf Olivas Video auf Twitter erklärten zahlreiche andere Nutzer, ebenfalls Opfer eines »explodierten« iPhones geworden zu sein. Der Apple Support hat sich rasch eingeklinkt und alle betroffenen aufgefordert, sich per Direktnachricht an Apples Support-Account auf Twitter zu wenden. Auf Nachfrage erklärte der Konzern, den Vorfall intensiv zu untersuchen.Der Vergleich mit dem Note 7 hinkt aber insofern, als das Samsung-Gerät wirklich massenweise von den Unfällen betroffen war. Das iPhone 7 Plus ist bald ein halbes Jahr auf dem Markt, ohne dass sich solche Berichte häuften. Nichtsdestotrotz muss es sich in diesem Fall um einen eklatanten Mangel handeln.Auf Mashable beschrieb Brianna Olivas, wie es zu dem Vorfall kam. Das etwa ein Monate alte iPhone versagte am Tag zuvor den Dienst und ließ sich nicht abschalten. Deswegen eilte sie zum nächsten Apple Store, wo ihr lediglich versichert wurde, alles an dem Gerät sei völlig normal. Doch in der folgenden Nacht, als das Smartphone am Aufladekabel hing, entfuhr daraus ein quietschendes Geräusch und es folgte Rauchentwicklung. Ihr Freund habe es gerade noch packen und an das Waschbecken im Bad bringen können, bevor es endgültig in Flammen aufging.Weiterführende Links: