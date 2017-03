iOS-App für iTunes U mit neuen Funktionen

Auch die Bildungs-App von iTunes U hat ein Update spendiert bekommen, womit sich der Update-Reigen von Apple weiter fortsetzt (zur App: ). Zu den Neuerungen der erhältlichen Version 3.5 zählt unter anderem die Möglichkeit, direkt in der iOS-App die zur Verfügung stehenden Audio- und Video-Dateien mit anderen Apps auf dem Gerät zu teilen und so auch anderweitig weiterzuverarbeiten. Dies eröffnet unter anderem neue Möglichkeiten der Aufgabenstellung und Kursgestaltung.Zudem lassen sich konsequenterweise auch direkt zwischen Kursteilnehmern und dem Dozent neben Textnachrichten auch Videonachrichten in Direkt-Chats austauschen. Bilder und Fotos lassen sich in der App außerdem über Auszeichnungswerkzeuge mit Anleitungen und Kommentaren versehen.Die neue Version von iTunes U erfordert mindestens iOS 9.3 und ist ohne Kurse und Materialien 56 MB groß. Im Fall von Video-gestützten Kursen können allerdings relativ schnell mehrere Gigabyte Speicherkapazität notwendig werden. Die Nutzung von iTunes U ist grundsätzlich kostenlos und ermöglicht den Zugriff auf die öffentlichen Inhalte der Bildungseinrichtungen. Als registrierter Nutzer mit einer Apple-ID lassen sich außerdem Kurse synchronisieren und im Fall eines verknüpften Bildungsträgers dessen nicht-öffentliche Kurse abrufen.Weiterführende Links: