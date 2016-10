iOS 10.1: Nachrichteneffekte auch bei reduzierter Bewegung

Verschiedene Nachrichteneffekte in iOS 10

Reduzierte Bewegung und neue Effekte vertrugen sich nicht

Abhilfe

Nachrichten in iOS 10

Die größte Neuerung des am Montag verteilten iOS-Updates auf Version 10.1 betraf zweifellos den Tiefenschärfe-Effekt für das iPhone 7 Plus. Doch auch an anderen Stellen nahm Apple Änderungen vor. Eine Feinjustierung betrifft vor allem Nutzer älterer Geräte, die sich durch die Funktion »Bewegung reduzieren« zusätzlich Geschwindigkeit oder Akkulaufzeit erhofften.Das Feature deaktiviert hübsche, aber unnötige Effekte wie etwa den Parallax-Effekt im Homescreen oder die 3D-Animation beim Öffnen von Apps. Unter iOS 10 betraf es aber auch die Nachrichteneffekte, die mit dieser Systemversion neu hinzugekommen sind. Vielen Nutzern war nach dem Update auf iOS 10 nicht bewusst, warum ausgerechnet sie nicht wie die anderen in der Lage waren, Nachrichten mit Wucht zu verschicken oder Fullscreen-Animationen mit aufsteigenden Luftballons oder einem Feuerwerk zu verteilen.Mit iOS 10.1 hat Apple die Funktion »Bewegung reduzieren« um die Möglichkeit ergänzt, Nachrichteneffekte separat ab- oder anzuschalten. Standardmäßig bleiben diese nun auch bei reduzierter Bewegung verfügbar. Man erreicht den entsprechenden Schalter in der Einstellungen-App unter Allgemein > Bedienungshilfen > Bewegung reduzieren > Nachrichteneffekte animieren.Bei der Präsentation von iOS 10 verwendete Apple die meiste Zeit mit den Neuerungen der Nachrichten-App. Neben animierten Sprechblasen und Fullscreen-Effekten ergänzte der Konzern auch die Funktionalität von handgeschriebenem Text und mit Animationen bearbeitete Bilder, dem sogenannten »Digital Touch«. Außerdem zeigen »Rich Links« nun Bilder oder Videos direkt im Chatverlauf an, durch Tapback lassen sich spontane Reaktionen auf Nachrichten wie in Facebook über Bildchen anmerken und Emojis erhielten die dreifache Größe. Hauptneuerung war aber sicherlich die Einführung des iMessage App Store, in dem nicht nur Sticker zur Auswahl stehen, sondern auch die Funktionalitäten verschiedener Apps direkt aus der Apple-Nachrichten-App heraus. Eine detaillierte Übersicht haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt: