Verlosung der @MTNRedaktion: iMyfone D-Port bietet Zugriff auf iOS-Geräte & -Backups

Mit dem steigenden Funktionsumfang von iPhone und iPad wird der Überblick über gespeicherte Daten eine zunehmende Herausforderung. iMyfone bietet für den Umgang mit iOS-Geräten und deren Daten verschiedene Mac-Lösungen zur Verwaltung an. Neuester Zugang ist hierbei das seit einigen Tagen verfügbare iMyfone D-Port. Es bietet Zugriff auf gespeicherte Daten des am Mac angeschlossenen iPhones oder iPads und versteht sich auch im Umgang mit zugehörigen iCloud- sowie iTunes-Backups.Die Funktionsweise von D-Port gleicht der anderer iMyfone-Apps. In der Übersicht hat man zunächst die Gelegenheit, das Gerät oder Backup auszuwählen. In einer großen Auswahl lässt sich dann der Export von Datensätzen ausgewählter iOS-Apps festlegen. Anschließend liest iMyfone D-Port die verfügbaren Datensätze aus. Es werden allerdings nur ausgesuchte Apps unterstützt.Zu den unterstützten Apps und Datensätzen gehören die iOS-Standard-Apps Erinnerungen, Fotos, Kalender, Kontakte, Nachrichten, Notizen, Safari, Sprachaufnahmen, Telefon und Videos. Als Dritthersteller-Apps werden außerdem die Messenger Kik, Line, Skype, Viber, WeChat und WhatsApp unterstützt.Grundsätzlich beachtet werden sollte, dass iMyfone D-Port aus Sicherheitsgründen auf das am Mac angeschlossene iOS-Gerät erst dann zugreifen kann, wenn dessen Display entsperrt ist. Nur so ist sichergestellt, dass ausschließlich der Besitzer bzw. eine autorisierte Person die Daten extrahieren kann.iMyfone D-Port setzt mindestens OS X 10.7 Lion voraus und ist nicht über den Mac App Store verfügbar. Über die Herstellerseite lässt sich die App als beschränkte Demo-Version sowie zeitlich unbeschränkte Vollversion zum regulären Preis von 54,95 US-Dollar kaufen. Zur Einführung ist der Preis auf 34,95 US-Dollar gesenkt.Auf Twitter und per E-Mail verlosen wir zusammen mit iMyfone insgesamt 10 Jahreslizenzen. Auf Twitter können Abonnenten der @MTNRedaktion an der Verlosung teilnehmen, indem der zugehörige Tweet retweetet wird: . Entsprechend den Twitter-Richtlinien ist nur ein einziger Retweet pro Person erlaubt. Per E-Mail kann an der Verlosung teilgenommen werden, indem eine Nachricht an dport@mactechnews.de gesendet wird. Auch hier ist nur eine Nachricht pro Person erlaubt.Die Auslosung mittels Zufallsgenerator findet am Mittwoch, den 12. April 2017 um 15 Uhr MEZ statt. Die Gewinner werden per privater Twitter-Nachricht oder per E-Mail kontaktiert. Die Gewinner müssen anschließend bis zum Ende des 19. April 2017 (MEZ) zwecks Erteilung der Lizenz eine E-Mail-Adresse sowie die gewünschte Plattform (Mac oder Windows) nennen. Nach Ablauf der Frist erlischt ansonsten der Anspruch auf den Gewinn. Mitarbeiter der Synium Software GmbH sowie deren Angehörige sind von der Verlosung ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ebenfalls ausgeschlossen.