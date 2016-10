Überblick: Erwartete Neuerungen zum Apple-Event

MacBook Pro 2016

Heute Abend lädt Apple zum traditionellen Oktober-Event - traditionell insofern, als dass mit Ausnahme des letzten Jahres normalerweise Oktober immer der Monat der Mac-Ankündigungen war. 2015 hatte Apple die Entscheidung getroffen, nur ein Herbst-Event zu veranstalten, in den Jahren davor konnte man sich dagegen immer auf eine Ankündigungs-Keynote verlassen. "Hello Again" lautet der Titel des heutigen Großereignisses für die Apple-Welt, die Präsentation erfolgt auf dem Apple Campus. In den letzten Wochen und Monaten kursierten bereits zahlreiche Informationen und Berichte zu Apples Hardware-Plänen, einige davon werden wohl mit dem heutigen Abend Realität. Wir fassen noch einmal zusammen, womit zu rechnen ist und welche Ankündigungen man erwarten kann.Spätestens seit der Veröffentlichung von macOS 10.12.1 ist nicht nur klar, dass Apple dem kommenden MacBook Pro die vieldiskutierte OLED-Eingabeleiste samt Touch ID spendieren wird, sondern auch wie diese aussieht. In den Systemtiefen ließen sich nämlich bereits Grafiken finden, die das MacBook Pro 2016 von zwei Seiten zeigten. Noch nicht bestätigt, dennoch weitgehend sicher ist auch, dass Apple die Bauhöhe des Gerätes weiter reduzieren kann. Zum Einsatz kommt dabei vermutlich die kompakte Scharniermechanik des MacBooks. Bei den Anschlüssen steht wohl großes Aufräumen an - die altbekannten USB-Anschlüsse des Typs "A" sowie MagSafe fallen Gehäusefotos zufolge weg.Der Gerüchteküche zufolge fällt das MacBook Air 11" weg, womit die kleinste Displaygröße im Mac-Bereich fortan bei 12" liegt. Apple wolle angeblich zudem MacBook und MacBook Air zu einer Produktlinie vereinen, die dann mit zwei verschiedenen Displaygrößen zu haben ist (12" und 13"). Allen bisherigen Berichten zufolge bleibt die OLED-Leiste aber ausschließlich MacBook Pro 13" und 15" vorbehalten. Schon vor einigen Monaten hieß es, Apple wolle das Notebook-Sortiment überarbeiten und klarer positionieren - das Nebeneinander aus zahlreichen Baureihen solle demnach verschlankt werden.Aus zahlreichen Quellen war zu hören, dass Apple die Vorstellung eines neuen Zubehör-Produkts plane. Was Amazon mit dem "Echo" bereits vertreibt, soll in ähnlicher Form auch von Apple erscheinen. Als kleiner, digitaler Assistent konzipiert soll das Gerät per Sprachkommando zu bedienen sein. Einsatzbereiche wären Medienwiedergabe, Web-Suche per Stimme oder auch Steuerung des Smart Homes. Ein deutliches Indiz für die bevorstehende Markteinführung ließ sich Ende September bei der FCC (U.S. Federal Communications Commission) finden. Apple hatte nämlich ein komplett neues Gerät angemeldet, das ungefähr die Abmessungen des Apple TV aufweist und über Bluetooth- sowie NFC-Anbindung verfügt (siehe ).Die nächste Ausweitung von Apple Pay steht bevor. Spanien ist bereits bestätigt, für Apple Pay in Deutschland und Österreich verdichten sich die Hinweise. Noch unklar bleibt, wann Apple Pay hierzulande zur Verfügung steht - Apple aktivierte aber bereits Hilfeseiten zum Bezahldienst und zeigt Deutschland zudem kurzzeitig auf der Karte unterstützter Länder an. Auch Italien reiht sich wohl demnächst in die Liste der Länder mit Apple Pay ein.Eine Software-Neuerung gilt als ziemlich sicher, nämlich ein größeres Update für Final Cut Pro. Auch die sonstigen Apple-Apps für den Mac dürften heute wohl aktualisiert werden, um Gebrauch von der neuen OLED-Eingabeleiste des MacBook Pro 2016 zu machen. Konkrete Berichte rund um weitere Software-Updates kursierten allerdings nicht.Wie üblich wird MacTechNews zum Event einen Live-Ticker anbieten und Sie über alle wichtigen Geschehnisse auf der Bühne informieren. Gleichzeitig gibt es von Apple den gewohnten Live-Stream, der allerdings um einige Minuten zeitversetzt ist.