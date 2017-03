Threema 2.9 bietet neue Push-Funktionen für iPhone und Apple Watch

Dank der neuen Version 2.9 bietet der Schweizer Messenger Threema nun eine optionale Vorschau von eintreffenden Push-Nachrichten, selbst wenn die App nicht geöffnet ist (zur App: ). Möglich macht dies ein separater Hintergrundprozess von Threema, der in diesem Fall die Endverschlüsselung verarbeitet, um die Nachrichten in der Mitteilungszentrale anzuzeigen. Diese Funktion kann allerdings nur von Nutzern in iOS 10 aktiviert werden und erlaubt auch die direkte Beantwortung der Nachricht über iPhone und Apple Watch, ohne erst die App öffnen zu müssen.Andere Neuerungen stehen auch Nutzern älterer iOS-Versionen zur Verfügung. So lassen sich Datum und Uhrzeit in Umfragen mittels Schnellauswahl einfügen und so Termine noch einfacher mit Gesprächspartnern aushandeln. Ebenfalls nützlich ist die verbesserte VoiceOver-Bedienung im Zusammenhang mit Tonaufnahmen. Andere kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen runden das Update ab.Der Messenger Threema finanziert sich nicht durch Weitergabe der anonymisierten und vollverschlüsselten Daten, sondern durch den App-Verkauf. Der Preis liegt bei 2,99 Euro und trägt zur Finanzierung von Entwicklung und Servern in der Schweiz bei. Mindestanforderung ist iOS 8.0. Für bestehende Nutzer ist das Update kostenlos.