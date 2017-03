Swift Playgrounds 1.2 unterstützt MapKit & Swift 3.1

Mit dem gestern Abend erschienenen Update für die iOS-App Swift Playgrounds hat Apple nicht nur die Sprachunterstützung ausgebaut und neben Englisch unter anderem auch Deutsch integriert, sondern auch funktionale Neuerungen eingeführt (zur App: ). So starten die Seiten im Bereich "Code lernen" spürbar schneller und im Inhaltsverzeichnis von Vorlagen lassen sich neue Seiten über den Bearbeiten-Modus hinzufügen.Noch interessanter ist aber sicherlich die Unterstützung von MapKit und Swift 3.1. So lassen sich in den Programmierexperimenten und kleinen Softwareprojekten auch Karteninformationen abrufen oder anzeigen und eröffnen damit völlig neue Möglichkeiten. Bereits in Playground integriert sind unter anderem SpriteKit für 2D-Grafiken, SceneKit für 3D-Kit sowie UIKit für Bedienungselemente. Ebenso stehen Schnittstellen für Bluetooth- und Netzwerk-Kommunikation sowie Sensoren zur Verfügung.Dank Swift 3.1 lassen sich beispielsweise Arrays vollständig typsicher durchlaufen und Generic-Typen verschachteln. Zudem erhalten Sequenzen neue Funktionen mit "hasPrefix" und "drop" zur Abfrage bestimmter sortierter Inhalte. Abgesehen davon Swift 3.1 ist ansonsten weitestgehend zu Swift 3.0 abwärtskompatibel, sodass keine Umstellungen am Programmcode durchgeführt werden müssen.Apple will mit Swift Playgrounds insbesondere Kindern und Jugendlichen den Einstieg in Apples favorisierte Programmiersprache Swift erleichtern. Mittels verschiedenen Herausforderung, Puzzles und Übungen - mit dem Update auch auf Deutsch - soll die iOS-App den Nutzern das Konzept der Software-Entwicklung im Allgemeinen und der Swift-Programmierung im Speziellen näher bringen.Um Swift Playgrounds nutzen zu können, ist ein iPad mit iOS 10 erforderlich. Die App wurde auf der WWDC 2016 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und steht seit der Einführung von iOS 10 im vergangenen Herbst für iPad-Nutzer als kostenloser Download zur Verfügung.