Super Mario Run läuft nur bei aktiver Internet-Verbindung

Wer darauf gehofft hat, sich bei Ausflügen in entlegene Gebiete ohne gute Internetversorgung oder auch während eines Fluges ausgelassen mit dem kommenden Spiel »Super Mario Run« beschäftigen zu können, dürfte enttäuscht sein. Zwar verfügt das Spiel, das am kommenden Donnerstag offiziellen Marktstart feiert (Store: ), nämlich über einen Einzelspieler-Modus, doch ist auch für diesen eine Internetverbindung notwendig.In einem Interview mit Mashable äußerte sich Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto zu diesem Thema. Zunächst bestätigte er diese Einschränkung und erklärte sie daraufhin mit der Notwendigkeit, die Software für alle Nutzer »sicher und stabil« zu gestalten. Dabei sei es wichtig, alle drei Modi im Zusammenhang arbeiten zu lassen. Zwei der Spiel-Modi von Super Mario Run (Toad-Rallye und Königreich) benötigen aus verschiedenen Gründen eine Internet-Verbindung. Der Hauptmodus allerdings, in dem Mario selbsttätig durch sechs Spielwelten rennt und per Tap des Nutzers einen kräftigen Sprung hinlegt, enthält keine offensichtliche Notwendigkeit für eine Online-Anbindung. Ursprünglich sei über eine Offline-Variante dieses Haupt-Modus nachgedacht worden, doch am Ende habe sich die Verbindung zu den anderen Spielelementen als zu kompliziert herausgestellt.Ein noch wichtigerer Grund war für Miyamoto aber offensichtlich der Sicherheitsaspekt. Er gab zu, dass es für Nintendo ungewohnt ist, Software in 150 Ländern gleichzeitig freizugeben. All die vielen verschiedenen Umgebungen erforderten die Kontrolle via Internet, um Software-Piraterie vorzubeugen. Für Nintendo ist das Schreiben von Software für andere Plattformen als die eigenen Konsolen Neuland; die strengen Sicherheitsvorkehrungen Apples nennt Miyamoto explizit als Grund dafür, warum sich der Konzern bei seiner Öffnung zunächst ausschließlich iOS zugewandt hat. Eine Android-Variante von Super Mario Run gibt es nicht.Super Mario Run ist sowohl für iPhone als auch iPad konzipiert. Die Mindestanforderung beträgt iOS 8.0. Das Spiel kann kostenlos geladen werden, um die Level freizuschalten ist allerdings ein In-App-Kauf von 9,99 Euro zu leisten. Aktuell gibt es für Interessierte die Möglichkeit, die App in den Apple Stores auf den ausgestellten iPhones auszuprobieren.Weiterführende Links: