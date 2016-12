Reparaturprogramm für iPhone 6s: So sehen Sie, ob Sie teilnehmen dürfen

Vor eineinhalb Wochen gestand Apple ein, dass in einer Reihe von iPhone 6s defekte Akkus eingebaut wurden. Das führte dazu, dass sich betroffene Geräte unvorhersehbarer Weise mitten im Betrieb abschalteten, als sei der Akku bereits leer. Besitzern solcher Geräte spendieren Apple und zertifizierte Partner seitdem einen kostenfreien Akkutausch.Doch bislang gestaltete es sich für den einzelnen Kunden als nicht ganz einfach herauszufinden, ob sein iPhone 6s zu der betroffenen Baureihe gehört. Als einziger Anhaltspunkt diente zunächst der Herstellungszeitraum September bis Oktober 2015, später tauchte eine inoffizielle Liste mit Seriennummer-Ausschnitten auf.Jetzt hat Apple nachgebessert und bietet auf der Support-Webseite ein Online-Werkzeug an, mit dem jeder selbst überprüfen kann, ob das iPhone 6s zur Gratis-Reparatur berechtigt ist (Support-Seite: ). Notwendig ist dafür nur die Geräte-Seriennummer, die sich auf dem Gerät in der Einstellungen-App unter Allgemein > Info einsehen lässt. Diese gibt man in das auf der Support-Seite ganz oben eingeblendete Textfeld ein und klickt auf Senden. Der Algorithmus prüft, ob erstens die Seriennummer in den offiziell betroffenen Bereich fällt und ob zweitens in den Aufzeichnungen nicht etwa bereits ein Akkutausch registriert wurde.Ist beides der Fall, kann man an dem Reparaturprogramm teilnehmen. Apple rät, vor dem Akkutausch eine Sicherheits-Backup des Gerätes über iCloud oder lokal auf einem angeschlossenen Mac anzufertigen und danach das iPhone 6s dann auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies ist über die Einstellungen-App via Allgemein > Zurücksetzen > Inhalte & Einstellungen löschen möglich.Offiziell nicht betroffen sind übrigens alle iPhone 6s Plus. Wer auf diesem oder einem iPhone einer anderen Generation mit Akkuproblemen zu kämpfen hat, muss den Austausch weiterhin selbst zahlen, da kein Serienfehler vorliegt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine Sicherheitsabschaltung des Gerätes bei einem Akkustand von 5 oder 6 Prozent nichts Ungewöhnliches ist. Bei den betroffenen iPhone 6s setzte der Akku schon bei deutlich höheren Ladungsständen von 40 Prozent und mehr aus.Weiterführende Links: