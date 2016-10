Rekordanteile: iOS 10 überholt alle anderen iOS-Versionen

Woche 1: Nutzer warten ab

Nach zwei Wochen: Trendwende

Nach drei Wochen: iOS 10 stellt den Rekord auf

Fast einen Monat ist es her, dass Apple iOS 10 freigab - vollmundig als das größte iOS-Update aller Zeiten bezeichnet. Dieser Beschreibung sollte allerdings nicht allzu viel Bedeutung beigemessen werden, denn Apple bewirbt neue Versionen sehr häufig mit Superlativen jener Art. Ein Blick auf aktuelle Nutzungsstatistiken zeigt, dass diesmal besonders viele Nutzer den "Jetzt installieren"-Button in den Systemeinstellungen betätigen. Die Meldung kommt insofern überraschend, als dass es in den ersten beiden Wochen nach Freigabe noch ganz anders aussah und frühere iOS-Versionen rascher angenommen wurden.Für den zögerlichen Umstieg der ersten Woche waren wohl auch die Berichte über Update-Pannen am Abend der Veröffentlichung verantwortlich. Viele Besitzer eines aktuellen iPhones sahen sich mit einer Fehlermeldung konfrontiert und das Gerät verweigerte zunächst seinen Dienst. Zwar behob Apple das Problem umgehend, dennoch entschieden sich wohl einige Nutzer, lieber noch ein wenig zu warten. Zwei Wochen nach Freigabe hatten daher nur iOS 5 und iOS 8 schlechtere Marktanteile aufzuweisen.Dann setzte jedoch eine deutliche Trendwende ein und der Anteil von iOS 10 schoss geradezu nach oben. Zwar entspricht der Zeitpunkt ungefähr dem Verkaufsstart des iPhone 7, das natürlich mit iOS 10 ausgeliefert wird, bei früheren Updates wirkte sich die Einführung eines neuen Modells aber nicht so wesentlich auf die Statistik aus. Der Grund liegt eher im Update auf iOS 10.0.2, das zahlreiche bekannte Probleme beseitigte.Etwas mehr als drei Wochen nach dem Startschuss für iOS 10 befand sich das neue System im Vergleich schon auf Platz 1 - keine iOS-Version zuvor hatte es in diesem Vergleichszeitraum auf mehr als 60 Prozent gebracht. Der Unterschied zu früheren Updates ist in der oben angezeigten Grafik deutlich zu sehen. Während iOS 9, iOS 7 und iOS 6 am Anfang sehr viele Nutzer abzogen, flachten die Kurven anschließend deutlich ab. Bei iOS 10 hingegen stiegen die Werte am Anfang nur moderat, zogen dann aber kräftig an. Durchgeführt wurde die Erhebung von Fiksu und Mixpanel.