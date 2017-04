Plant Apple ein Abo-Bundle für Streaming-Dienste?

Der Trend zu exklusiven Inhalten hält an und so muss der interessierte Nutzer von Video-Streams heutzutage häufig mehrere Abonnements bei verschiedenen Anbietern abschließen. Apple hat dieses Problem beim Apple TV 4 mithilfe von tvOS 10.1 zu lösen versucht. Die enthaltene neue TV-App für den US-Markt ermöglich den einheitlichen und damit übersichtlichen Zugriff auf die unterschiedlichen Inhalte von kooperierenden Streaming-Anbietern. Jetzt will Apple aber womöglich noch einen Schritt weiter gehen.Medienberichten zufolge möchte Apple ein Abonnement-Bundle schnüren, welches mehrere Streaming-Anbieter zu einem attraktiven Preis vereint. Den Anfang sollen demnach HBO, Showtime und Starz machen, die bereits einzeln in der TV-App zur Verfügung stehen. Apple begibt sich damit in Konkurrenz zu klassischen US-Anbietern von Kabelfernsehen, die solche Bundles ebenfalls anbieten.Im Gegensatz zu bestehenden Angeboten würde Apples Bundle allerdings keine Basiskosten für eher unwichtige Spartensender beinhaltet, sondern sich zu einem günstigeren Endpreis allein auf die Premiuminhalte konzentrieren. US-amerikanische Kabelanbieter würden so möglicherweise unter starken Druck geraten.Zu welchem Preis das Bundle erscheinen könnte, ist völlig unklar. HBO kostet aktuell 14,99 US-Dollar, während Showtime mit 10,99 US-Dollar und Starz mit 8,99 US-Dollar wesentlich günstiger sind. Ein denkbarer Preis wären beispielsweise 29,99 US-Dollar, wenn alle Parteien auf einen Anteil am Umsatz verzichten würden.