Neues 10,9"-iPad soll im März erscheinen

Größenzuwachs beim iPad

Wohl kein neues iPad mini

Momentan ist das iPad in drei verschiedenen Display-Größen zu haben. Das iPad mini verfügt über eine Displaydiagonale von 7,9 Zoll, das iPad Pro weist 9,7" aus - seit der ersten iPad-Generation blieb Apple diesen Abmessungen treu. Seit September 2015 bietet Apple zudem das iPad Pro mit 12,9" an. Die letzte Aktualisierung des iPad 9,7" erfolgte im vergangenen März. Mehrere Berichte hatten bereits besagt, dass Apple die Produktpflege beim iPad harmonisieren und in Zukunft zeitgleich neue Modelle auf den Markt bringen will. Aus diesem Grund fällt der Modellzyklus beim iPad Pro 12,9" sehr lang aus, wohingegen der Jahrestakt beim mittleren Modell bestehen bleiben soll. Nun heißt es erneut, Apple plane für März 2017 größere Umstellungen im iPad-Sortiment. Höchstwahrscheinlich steigt die Zahl der verschiedenen Display-Größen dann von drei auf vier.Demnach soll das mittlere iPad ab März ein Display mit 10,9" mitbringen - an den Abmessungen des Gehäuses ändere sich aber nichts, so der Bericht. Das Display werde die komplette Vorderseite umfassen, die bislang bestehenden Ränder zwischen Außenkanten und Display verschwinden dann. Nichts ändern wird sich wohl beim Design des iPad Pro 12,9", die maßgeblichen Umstellungen werden aller Wahrscheinlichkeit nur im Innenleben bestehen. Es gilt als sicher, dass eine verbesserte Variante des A10-Prozessors aus dem iPhone 7 zum Einsatz kommt. Apples bisheriger Produktpolitik zufolge handelt es sich dabei dann um den A10X, der mit etwas höherer Taktrate als der Chip im iPhone arbeiten kann. Als etwas günstigeres, dennoch mit halbwegs aktueller Hardware ausgestattet Modell, verbleibe das iPad Pro 9,7" weiterhin im Sortiment.Wenig Hoffnung sollte man sich auf neue Modelle des iPad mini machen. Schon seit einiger Zeit kursieren immer wieder Berichte, wonach Apple dem kleinsten iPad-Modell kein sonderlich hohes Interesse mehr entgegen bringt. Seitdem es iPhones mit bis zu 5,5"-Displays gibt, ist die Relevanz des iPad mini geschrumpft. Schon die letzte Aktualisierung stellte für manch Marktbeobachter eine Überraschung dar - hieß es doch, dass Apple möglicherweise gar keine neue Generation des iPad mini mehr vorstellen wolle. Wenn überhaupt, dann pflegt Apple das kleine iPad wohl nur noch mit geringfügigen Anpassungen. Im offiziellen Refurbished Store für generalüberholte Geräte bietet Apple das iPad mini ab 239 Euro an (Store: , der Kunde bekommt dafür die zweite Generation. Die aktuelle Baureihe gibt es ab 329 Euro (