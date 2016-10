Modellverteilung: So verbreitet ist das iPhone 7 inzwischen

Zwei-Wochen-Vergleich

Aktuelle Modellverteilung

iOS 10

Anhand von Webanalyse-Tools, die via iOS- oder Web-Apps fast 2,7 Milliarden Mobilgeräte weltweit erfassen, hat Localytics Zahlen zur Verbreitung der jüngsten iPhone-Generation zwei Wochen nach dem Verkaufsstart veröffentlicht. Damit kommt die Webanalyse-Firma jeglichen offiziellen Verkaufszahlen von Seiten Apples zuvor. In diesem Jahr verzichtete der Konzern ausnahmsweise auf Angaben zum Verkaufserfolg am ersten Wochenende.Den Ergebnissen zufolge nutzen inzwischen schon 3,6 Prozent aller iPhone-Nutzer entweder das iPhone 7 (2,7 Prozent) oder das 7 Plus (0,9 Prozent). Damit bleibt das 2016er Modell einerseits erfolgsmäßig knapp hinter dem iPhone 6 zurück, das nach zwei Wochen schon eine Verbreitung von 4 Prozent aufwies. Andererseits übertrifft es das Vorjahresmodell 6s deutlich, das zu seiner Zeit nur auf 2,6 Prozent kam. Auffällig ist, dass beim 7er-Modell erstmals jedes vierte verkaufte iPhone das größere Plus-Modell war. Das dürfte an der höheren Attraktivität durch die exklusiven Dualkamera liegen.Die Verbreitung von iPhone 7 und 7 Plus übertrifft offensichtlich bereits die des Anfang 2016 vorgestellten iPhone SE, das in der Studie nur auf 2,6 Prozent kommt. Gleichauf liegt die aktuelle Version mit den inzwischen vier bis fünf Jahre alten 4er-Modellen iPhone 4 und 4s, die gemeinsam bei 3,7 Prozent liegen. Die beiden 5er Modelle erfreuen sich hingegen einer ungleich weiteren Verbreitung von 24,4 Prozent. Das 2015er Modell 6s verwenden aktuell 27,5 Prozent der iPhone-Nutzer und Spitzenreiter bleibt weiterhin das iPhone 6 mit 38,3 Prozent.Auch zu iOS 10 bietet Localytics erste Zahlen. Bei der Verbreitung des iPhone-Systems hat sich Apple ebenfalls noch nicht selbst geäußert. Der Webanalyse-Firma zufolge haben bereits 40 Prozent der iPhone-Nutzer iOS 10 installiert. Damit ist das System für die Kunden etwas weniger überzeugend als es iOS 9 war, denn dieses lag zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres bereits bei 47 Prozent. iOS 8 dagegen hatten wenige Wochen nach dessen Release nur 36 Prozent der iPhone-Nutzer installiert.Weiterführende Links: