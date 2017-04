Live Bright - neuer Apple-Watch-Clip feiert das aktive Leben

Fitness statt Vogue

Wenn man Apple fragen würde, was Ruderer, Wanderer, Schwimmer, Fußballer, Sprinter, Radfahrer, Marathonläufer, Boxer und Fallschirmspringer gemeinsam haben, so fiele die Antwort höchstwahrscheinlich so aus: Sie alle brauchen eine Apple Watch. Das ist die Aussage des jüngsten Werbespots aus Cupertino, der sich in 75 Sekunden der Apple Watch Series 2 widmet und alles auf die Formel bringt: »Der perfekte Partner für ein gesundes Leben«.Zu den Klängen von Beyoncés Song »Freedom« beobachten wir Sportler aller Art in Action-betonten Momenten, stets mit gut sichtbarer Apple-Smartwatch am Handgelenk. Bei den Bildern setzt der Clip auf Fremdfarben: Die ersten Sequenzen sind alle in Grün gehalten, die folgenden in Gelb, dann Rot und schließlich Blau. Nur in kurzen Momenten ist die Uhr an sich in Großaufnahme zu sehen, dann meist mit den sich füllenden Aktivitätsringen.Die geringe Bedeutung, die Apple anderen Watch-Features wie den animierten Emojis oder der »Time to Stand«-Funktion widmet, zeigt deutlich, wie die Welt die Apple Watch sehen soll: nämlich als Fitness-Begleiter. Selbstverständlich spart der Spot nicht mit Sportlern, die sich im Wasser oder im Regen bewegen, um die Wasserfestigkeit der Apple Watch bis zu 50 Metern anzupreisen. Wanderer profitieren von dem eingebauten GPS-Modul, welches die Verbindung zum iPhone nicht mehr benötigt.Spots wie dieser illustrieren beispielhaft die Akzentverschiebung, die Apple bei der Smartwatch im vergangenen Jahr vornahm. War die Apple Watch 1 noch in erster Linie als schickes Modeaccessoire platziert, ist dieser Aspekt im Marketing inzwischen gar nicht mehr zu finden. Entsprechend viel auch die Luxusversion der goldenen Apple Watch Edition vom Markt genommen und statt mit Modelabels wird vermehrt mit Sportmarken kooperiert, wie zuletzt bei der Apple Watch Nike+ . Eine genauere Analyse zum Wechsel der Vermarktungsstrategie haben wir in dem Artikel »Fitness statt Vogue« kurz nach der Veröffentlichung der Apple Watch Series 2 im letzten Spätsommer vorgenommen: Weiterführende Links: