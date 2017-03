Mittlerweile gibt es zahlreiche Dienste, welche das temporäre Teilen des aktuellen Standortes in Echtzeit anbieten. So können Anwender immer in Verbindung mit Freunden sein, um diese, zum Beispiel auf großen Festivals oder in einer fremden Stadt, wiederzufinden. Jetzt ist auch Google Maps mit von der Partie und bietet eine ähnliche Funktion an.So lässt sich nun über den Karten-Dienst der eigene Standort nicht nur bestimmen, sondern auch mit Freunden teilen. Hierbei können Anwender einen Zeitraum definieren, für welchen der Kontakt die Position angezeigt bekommt. Nach Ablauf des festgelegten Zeitraumes wird die Funktion automatisch wieder deaktiviert. Der Standort lässt sich über die Seitenleiste unter dem Punkt "Position teilen" für Freunde freischalten.Google Maps ist als Universal-App für iPhone, iPad und iPod touch kostenlos im iOS App Store erhältlich. Eine Anwendung für die Apple Watch ist ebenfalls verfügbar. Für die Installation der Software benötigen Anwender mindestens iOS 8.0 sowie 109 MB freien Speicherplatz.Weiterführende Links: