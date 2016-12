Frohe Weihnachten - und 50% Rabatt auf unsere Programme

Auch in diesem Jahr gibt es zu Weihnachten wieder eine Rabattaktion von Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de. Bis zum 27. Dezember 2016 werden alle Mac- und iOS-Programme mitangeboten. Erfahrungsgemäß gibt es in den kommenden Tagen nur wenige Neuigkeiten in der Apple-Welt. Wir werden uns aber bemühen, Sie dennoch regelmäßig mit Informationen zu versorgen. Das Team von Synium Software wünscht allen Lesern frohe Weihnachten und ein paar ruhige Tage zum Jahresausklang!