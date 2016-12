Facebook Safety Check: Krisen-Funktion des sozialen Netzwerks

Facebook aktiviert immer dann den Safety Check, wenn eine akute Gefahrensituation besteht. Die Funktion macht es den Nutzern des sozialen Netzwerks möglich, anderen mit wenig Aufwand zu bestätigen, dass man sich gegenwärtig in Sicherheit befindet und von der Krisen-Situation nicht direkt betroffen ist.Nachdem Facebook Safety Check bereits bei dem Amoklauf in München freigeschaltet wurde, geschah dies auch gestern bei dem mutmaßlichen Anschlag in Berlin , bei dem es zahlreiche Tote und Verletzte gab. In solchen Situationen wollen Angehörige und Freunde von eventuell betroffenen Personen möglichst schnell über die Lage informiert werden. Hier greift Facebooks Funktion: Ist der Dienst freigeschaltet, kann man ihn durch eine Suche nach „Facebook Safety Check“ in dem sozialen Netzwerk erreichen.Dort lässt sich einsehen, wer bereits angegeben hat, sich in Sicherheit zu befinden. Zudem kann man den Sicherheits-Status von Freunden anfragen. Diese bekommen dann eine Benachrichtigung und können mit wenigen Klicks angeben, dass sie in Sicherheit sind.Mit Fakten oder Nachrichten rund um den Vorfall hält sich Facebook auf der Seite weitgehend zurück und verweist unter der Überschrift „Über die Krise“ lediglich auf Google. Auch wenn die Funktion sehr vage ist, kann sie Angehörige in Not-Situationen teilweise beruhigen und dazu beitragen, bei derartigen Vorfällen Ruhe zu bewahren.Weiterführende Links: