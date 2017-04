F1 2016 für den Mac erschienen

Nachdem die Formel-1-Rennsimulation F1 2016 bereits seit November für Apple TV, iPad und iPhone erhältlich ist, folgt nun auch die Variante für den Mac (zur App: ). Erneut zeichnet sich Feral Interactive für die Portierung verantwortlich und nutzt für eine möglichst überzeugende 3D-Grafik die aktuelle Metal-Schnittstelle, die ab macOS 10.12.4 Sierra zur Verfügung steht.In dem von Codemasters entwickelten Rennspiel übernimmt der Spieler die Kontrolle über einen offiziellen Formel-1-Wagen und tritt gegen Computer- oder Online-Gegner an. Verschiedene Modi bieten für jeden Geschmack passende Rennen. So gibt es neben dem Karrieremodus mit klassischer Saison auf allen originalgetreuen Rennstrecken auch eine anpassbare Mini-Saison, bei der sich Saisonlänge und Streckenauswahl frei festlegen lassen.Wem auch das nicht zusagt, kann sich alternativ auf ein Rennwochenende mit Training und Qualifikation beschränken oder mittels Schnellstart auch ganz einfach in ein kurzes Rennen springen. Zu guter Letzt gibt es außerdem Zeitfahren, bei dem einzig die Uhr als Gegner in Erscheinung tritt.Die Schwierigkeit etwaiger Computergegner lässt sich übrigens über die Einstellungen nachregulieren, ist aber für den eingefleischten Profi möglicherweise dennoch keine Herausforderung. In diesem Fall können im Gegensatz zur iOS-Version auch Rennen gegen menschliche Online-Gegner bestritten werden. Dank Cross-Plattform-Unterstützung treten hierbei Mac- und Windows-Spieler auch gemischt gegeneinander an.F1 2016 setzt mindestens macOS 10.2 Sierra und benötigt außerdem 30 GB freien Speicher. Zudem ist das Spiel nur mit wenigen aktuellen Macs ( 15" MacBook Pro Mac Pro ) kompatibel. Der Prozessor sollte mit mindestens 2,9 GHz getaktet sein und die Grafikkarte von AMD oder Nvidia über wenigstens 2 GB Video-RAM verfügen. Intels Grafikchips werden nicht unterstützt. Der Preis beläuft sich auf 49,99 Euro . Die Version für iOS und tvOS ist vergleichsweise günstig und regulär für 9,99 Euro (aktuell sogar nur 3,99 Euro ) zu haben.