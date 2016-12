Entwickler bringen Lemmings und Pac-Man auf die Touch Bar

Doom und Klavier

Pac-Man

Lemmings

Dafür ist die Touch Bar der neuen MacBook Pro explizit nicht gedacht: Spiele und Spaß-Apps. Doch natürlich hindern Apples Bestimmungen nur an einem Platz im Mac App Store, nicht an der Freude vieler Entwickler, trotzdem genau solche Programme zu schreiben.Eines der ersten »besonderen« Apps für die Touch Bar war der Ego-Shooter Doom (MTN berichtete: ). Zugegeben, durch die Abmessung der OLED-Leiste von 2.170 x 60 Pixeln gab es eine »leichte« Verzerrung des Bildes, aber das Spiel lief tadellos. Letzte Woche gab der Entwickler Graham Parks ein Video auf YouTube frei, in dem er die Touch Bar als Klaviertastatur verwendete und ein wenig klimperte Nun setzten einige Kollegen nach und brachten zwei Spieleklassiker auf die digitale MacBook-Pro-Tastenleiste. Der 15-jährige Henry Franks portierte den Arcade-Klassiker aus den frühen 1980ern, Pac-Man. Statt der doch enormen Bildstreckung entschied er sich dabei, die Punkte-Welt auf das Verhältnis 217 : 6 anzupassen, was lediglich in einem langen Gang mit gelegentlichen Warp-Zones an eine andere Stelle des Gangs resultierte. Verfolgt wird der gelbe Kreis mit dem gefräßigen Maul von nur einem Monster; dass die Schwierigkeit trotzdem nicht trivial ist, zeigt das Video von Raymond Wong, der an der Herausforderung überraschend scheitert.Schließlich entschied sich auch der Entwickler Erik Olsson zu einem besonderen Touch-Bar-Spiel und holte die aus den frühen 1990ern bekannten tiefenentspannten Lemminge auf die Leiste und führte in einem Tweet die Funktionalität der »Blockierer«-Lemmings vor.Apples Bestimmungen zufolge darf die Touch Bar nur mit unterstützenden Shortcuts und Kontrollen für eine App bestückt werden. Spielereien sind explizit verboten. Deswegen haben die genannten Entwickler ihre Werke nur als Open Source über GitHub ( ) geteilt.Besitzer des neuen MacBook Pro, die sich über sinnvollere Verwendungen der Touch Bar informieren möchten, können sich im Mac App Store in der Sektion »Our Top Picks for MacBook Pro« informieren. Viele der Programme haben wir bereits kurz nach dem Marktstart der neuesten Apple-Notebooks an dieser Stelle für Sie zusammengestellt: