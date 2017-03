Capcom-Klassiker Ghosts’n Goblins für iOS erschienen

Bedienungskonzept

Capcom vs. Nintendo

Das Nintendo Entertainment System (NES) ebnete in den 1980ern der klassischen Spielekonsole den Weg. Viele der damaligen Titel sind bis heute beliebt und erzeugten ganze Spiele-Franchises. Einen großen Anteil daran hatte der japanische Videospielentwickler Capcom; im Augenblick versucht der Konzern, die alten Klassiker auf die verbreitetste Spieleplattform der heutigen Zeit zu überführen: das Smartphone.Heute veröffentlichte das Unternehmen die Mobil-Variante von »Ghosts’n Goblins«, dem ersten Teil der Mittelalter-Jump’n’Run-Serie (Store: ). Damals wie heute ist es das Ziel, als Ritter Arthur mit der sehr unstabilen Rüstung eine Prinzessin zu befreien. Das Spiel zeichnete sich durch die Vielzahl an möglichen Wurfwaffen und die typischen mittelalterlichen Phantasiemonster als Gegner aus, darunter Zombies, Harpyien, Golems, Riesen und Drachen.Ursprünglich kam das Spiel in Form eines Arcade-Automaten daher, doch richtig beliebt wurde erst die NES-Variante. Eine Portierung auf iOS hat natürlich mit diversen Problemen zu kämpfen. Touch-Bedienung ist immerhin etwas deutlich anderes als Controller-Bedienung. Capcom entschied sich einmal mehr für eine möglichst direkte Überführung: Steuerkreuz und die beiden NES-Tasten sind einfach als digitale Knöpfe an beiden Rändern des quer gehaltenen iPhones eingefügt. Genau diese Steuerung sorgte schon bei den iOS-Ports von Mega Man für starke Kritik.Angesichts der nur 99 Cent teuren Anschaffung ist Ghosts’n Goblins trotzdem durchaus einen Blick wert, insbesondere wenn man sich wiedermal die alte Grafik und Musik zu Gemüte führen möchte. Für Anfänger gibt es in der Mobilversion den »Casual Mode« mit vereinfachten Leveln, während »Classic Mode« eine originalgetreue Umsetzung der originalen Spielewelten darstellt.Ein interessanter Kontrast zu Capcoms Mobilstrategie stellen die aktuellen Bemühungen von Nintendo selbst dar. Einfache Spiele-Ports der Klassiker kommen für die Firma hinter Mario und Zelda offensichtlich nicht in Frage. Deswegen gibt es seit Neuestem echte Mobilspiele von Nintendo, die sich in ihrer Spielemechanik deutlich von den Konsole-Titeln unterscheiden.Weiterführende Links: