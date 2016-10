Beta-Nacht: macOS 10.12.1 für öffentliche Tester; Entwickler-Betas für watchOS- und tvOS-Update

Gestern hat Apple die dritte Betaversion des Bugfix-Updates macOS Sierra 10.12.1 an Entwickler verteilt. Dem üblichen Turnus gemäß folgt 24 Stunden die Freigabe für alle öffentlichen Tester. Wie bei dem ersten »Minor Update« nach einer großen Systemaktualisierung nicht anders zu erwarten ist, dürfte es keinerlei funktionelle Änderungen im System geben. Es handelt sich in erster Linie um ein Update für Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Um am öffentlichen Betaprogramm von Apple teilzunehmen, ist lediglich eine Registrierung mit der Apple ID auf dieser Seite notwendig: Gleichzeitig kündigen sich auch die ersten Bugfix-Updates für die Betriebssysteme von Apple TV und Apple Watch an. Entwickler können seit heute Nacht Vorversionen von tvOS 10.0.1 und watchOS 3.1 laden. Während das macOS-Update wahrscheinlich in wenigen Wochen erscheint, gibt es noch keine Hinweise auf einen Veröffentlichungstermin der anderen beiden Systeme.