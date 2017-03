Apple übernimmt iOS-App Workflow und macht sie kostenlos

Medienberichten zufolge hat Apple die mit einem Design Award ausgezeichnete iOS-App Workflow einschließlich des dahinter befindlichen Entwickler-Teams von DeskConnect übernommen (zur App: ). Details zu den Übernahmekonditionen sind nicht bekannt, doch soll Apple ein ernsthaftes Interesse an der Fortführung der App haben, welche die Automatisierung kombinierter Aktionen auf iOS-Geräten erlaubt.Einen ersten Beweis hat Apple bereits gestern Abend geliefert. Mit der Übernahme ist die App nicht etwa aus dem App Store verschwunden, wie es sonst bei derartigen Übernahmen durch Apple der Fall ist, sondern ist nun im Gegenteil kostenlos im Angebot. Zuvor war die App zum Preis von 2,99 Euro im App Store erhältlich. Für Apple sind die App und ihr Entwickler-Team keine Unbekannten.Bereits vor zwei Jahren war Apple im Zuge des WWDC-Wettbewerbs auf Workflow aufmerksam geworden. Am Ende gewannen die Entwickler sogar einen der begehrten Apple Design Awards. Einer der Gründe war neben dem praktischen Nutzen auch das gute Zusammenspiel mit den Bedienungshilfen, was in diesem Bereich nicht selbstverständlich war. Doch gerade bei verzögerten Bedienungskonzepten kann eine Automatisierungs-App im Alltag wertvolle Zeit sparen.Workflow benötigt ein iPhone oder iPad mit mindestens iOS 8.0 und ist aktuell nur auf Englisch verfügbar . Wie es mit der App nun weitergehen wird, ist noch nicht geklärt. Entweder wird die App weiterhin im App Store kostenlos angeboten oder mit einer der kommenden iOS-Updates stärker in das System integriert. In letzterem Fall würde dann allerdings der Markt für alternative Apps zur Automatisierung sehr klein werden.