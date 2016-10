Apple Pay in Russland gestartet

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters gibt es seit gestern die Möglichkeit, in Russland mit Apple Pay zu bezahlen. Damit ist das osteuropäische Land die zehnte Region, in der Apples Zahlungsdienst genutzt werden kann. Angekündigt hat der kalifornische Technikgigant die Einführung auf der russischen Apple-Website, wo berichtet wurde, dass die finanziellen Geschäfte über Mastercard und über eine Moskauer Bank abgewickelt werden können. Bei dieser Bank (Sberbank) können die Kunden Apples Zahlungsdienst schnell und einfach online einrichten. Dabei stehe den Benutzern nicht nur das kontaktlose Bezahlen zur Verfügung, auch die Vorteile des Kreditkartengebrauchs gehen nicht verloren.Große Ketten, wie zum Beispiel Media Markt oder Burger King, akzeptieren den Angaben zufolge eine Bezahlung durch Apple Pay in naher Zukunft. Mit der Einführung von macOS 10.12 Sierra ist es wahrscheinlich, dass Apple Pay auch im Netz und beim Online-Shopping als Zahlungsweise zur Auswahl steht, sodass der Dienst sein Spektrum erweitert. Dabei kommt es selbstverständlich darauf an, welche russischen Unternehmen mitziehen und ihren Kunden diese Option anbieten, da Apple nicht das einzige Unternehmen für bargeldlose Onlinezahlungen ist und es bereits andere Dienste gibt, die diesen Vorgang erleichtern sollen.Cupertinos Technikfirma kündigte auf der russischen Webseite an, Apple Pay im Zuge der iPhone-7-Einführung in Russland zu etablieren. Auch Neuseeland war im Gespräch, dort wird der Dienst Apples Angaben zufolge in absehbarer Zeit eingeführt werden.Die zehn Länder, in denen Apple Pay unterstützt wird, sind die Vereinigten Staaten, China, Australien, Kanada, Japan, Singapur, Schweiz, Großbritannien, Frankreich und Russland. Laut der Vize-Präsidentin von Apple Pay Jennifer Bailey solle Apple Pay sehr schnell expandieren und in Zukunft weitere Länder in Europa und Asien umfassen.Weiterführende Links: