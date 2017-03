Alexa bald auch auf dem iPhone - Siri unter Druck

Siri-Entwicklung unter Druck

Gemeinsam mit dem iPhone 4s führte Apple 2011 den digitalen Sprachassistenten Siri ein. Nach der anfänglichen Euphorie der Anwender wurden auch schnell die Probleme des Dienstes sichtbar. So funktionierte die Erkennung der Kommandos nicht immer zuverlässig. Außerdem war die Anzahl der möglichen Befehle relativ gering. Seither hat sich Siri immer wieder weiterentwickelt, wenn auch in eher langsamer Geschwindigkeit.Amazons digitaler Sprachassistent Alexa wurde zwar erst Ende letzten Jahres in Deutschland veröffentlicht, macht aber einen guten Eindruck und entwickelt sich in rasanter Geschwindigkeit. So kommen durch das Skill-Programm täglich neue Möglichkeiten hinzu und die Spracherkennung funktioniert deutlich besser als bei Apples Siri. Zunächst konnte man Alexa nur über Amazons eigene Echo-Produkte nutzen. Jetzt hat der Konzern eine Sonderseite geschaltet und wirbt damit, dass der Sprachassistent in Kürze den Weg auf Apples iOS finden wird.Die in die Amazon-App integrierte Alexa-Funktion wird all dies ermöglichen, was Anwender aktuell auch mit Amazons Echo-Produkten realisieren können. Nachteil bleibt allerdings, dass man zunächst die Amazon-App öffnen und den entsprechenden Alexa-Knopf drücken muss. Ein einfaches Kommando wie "Hey Siri!..." oder "Alexa..." reicht in diesem Fall also nicht aus. Weiter bieten die Echo-Lautsprecher den Vorteil der Fernfeld-Spracherkennung in Verbindung mit den 7 Mikrofonen. Dadurch lässt sich eine präzisere Spracherkennung als mit den iPhone-Mikrofonen realisieren.Grundsätzlich ist dieser Schritt für alle Anwender von Vorteil. Wer gern Amazons Alexa nutzt, für den ist der Dienst künftig auch auf dem iPhone verfügbar. Siri-Freunde können von den entstehenden Druck und die neue Konkurrenz profitieren, weil Apples Sprachassistent jetzt schnell aufholen muss, um nicht den Anschluss zu verlieren. Bereits mit iOS 10 konnte Apple zahlreiche Verbesserungen an Siri vornehmen. Mit den nächsten großen Betriebssystem-Versionen könnte sich dieser Trend verstärkt fortsetzen.Wann Alexa in Deutschland auf iOS starten wird, lässt Amazon allerdings noch offen. Für amerikanische Anwender ist der Dienst bereits freigeschaltet und lässt sich ohne Einschränkungen nutzen.Weiterführende Links: